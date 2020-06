Iglesias recuerda al juez que Villarejo tenía una copia del móvil de Dina Bousselham antes de que Inda publicara su contenido

La representación legal de Pablo Iglesias ha recurrido ante el juez del caso Villarejo su decisión de retirar la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos. Iglesias recuerda a Manuel García-Castellón que él y su formación política fueron los principales perjudicados por la publicación en tres medios de comunicación de “información confidencial” del partido y conversaciones “privadas” procedentes del móvil sustraído a su colaboradora Dina Bousselham.

El argumento de la Fiscalía Anticorrupción y del juez para retirar esa condición de perjudicado a Iglesias es que Bousselham reconoció el pasado mayo ante el juez que una parte de la información publicada en Okdiario, El Confidencial y El Mundo son pantallazos que ella misma hizo en su teléfono móvil de chats con otros miembros de Podemos y que pudo enviarlos a terceros. A partir de ese dato, García-Castellón concluye que no hay forma de concluir que la información de esos medios proceden de la copia incautada al comisario Villarejo y que, por tanto, si no es información robada no hay delito del que pueda ser perjudicado Iglesias.

En el escrito del líder de Podemos, al que ha tenido acceso eldiario.es, se recuerda al juez que es la propia Policía quien acreditó que las dos copias incautadas a Villarejo con información del móvil de Bousselham fueron realizadas en diciembre de 2015 y enero de 2016. El móvil fue robado el mes de noviembre anterior, según la denuncia que presentó la excolaboradora de Iglesias, y en el verano de 2016 Okdiario es el primero en publicar parte de su contenido.

En una cronología de hechos políticos destacados y otros de la investigación reflejados en el sumario, la representación de Iglesias destaca que las publicaciones en los medios se realizaron después de que Villarejo se hiciera con una copia del móvil de Bousselham. Añade que en los casi seis meses que pasaron entre un hecho y otro, el ataque mediático a Podemos se centró en el informe PISA y que, solo una vez desacreditado el contenido de éste por los tribunales, se recurrió al contenido del móvil.

Esta es la cronología que ha entregado al juez la representación legal de Iglesias:

“- El 26 de octubre de 2015, disolución de Las Cortes y convocatoria de elecciones.

- El 1 de noviembre de 2015 se produce el robo del móvil a Doña Dina.

- El 4 de noviembre de 2015, según las informaciones obtenidas del diario.es se emite un oficio de remisión del informe PISA por la DAO a la UDEF.

- 8 de diciembre de 2015, consta el contenido del móvil en el ordenador del Sr Villarejo. (folio 972 correspondiente al Informe sobre vestigios digitales realizado por la Sección Ingeniería e Informática Forense).

- 20 de diciembre de 2015. Se celebran las elecciones generales.

- 12 de enero de 2016, se publica en exclusiva por Okdiario, el informe PISA.

- 16 de enero de 2016, se publica por Okdiario, un oficio de la DAO al Comisario General de la Policía Judicial.

- 20 de enero de 2016. Presidente del Grupo Z, don Antonio Asensio le entrega el pendrive a Pablo Iglesias. (Declaración prestada por el Sr. Iglesias).

- 3 de mayo de 2016, disolución de Las Cortes y convocatoria de elecciones.

- 6 de mayo de 2016. Okdiario publica de nuevo en exclusiva, documentos falsos indicando un presunto cobro recibido por mi representado.

- 9 de junio de 2016. Las encuestas comienzan a publicar que Unidas podemos superaría al PSOE. Y las noticias sobre la posible mayoría absoluta de Unidas Podemos con el PSOE.

- 16, 20 y 29 de junio de 2016, Villarejo se reúne con diferentes periodistas (notas folio 12).

- 26 de junio 2016. Se celebran elecciones generales. Unidos Podemos obtiene 71 escaños, 2 escaños más que en las pasadas elecciones (69).

- Julio de 2016. Dado el resultado de las elecciones se ofrece por el Secretario General de Podemos el Sr Iglesias, una oferta de gobierno de coalición al PSOE e Unidos Podemos.

- 21 de julio de 2016 comienzan las publicaciones del contenido del terminal móvil en Okdiario”.

El juez a Iglesias: "Me alegra de que lo explique tan bien"

De regreso a la condición de perjudicado, el escrito señala que las noticias publicadas por Okdiario, El Confidencial y El Mundo, “en su mayoría apuntan a las manifestaciones que ha realizado Pablo Iglesias con el claro objetivo de desprestigiar su imagen en momentos electorales clave, de forma directa”.

El escrito también recuerda al juez que cuando el propio Iglesias le trasladó en su declaración de marzo de 2019 un resumen de la anterior cronología de hechos, García-Castellón afirmó: “Me alegro de que usted lo haya explicado tan bien”.

La pasada semana Bousselham entregó un escrito al juzgado en el que se rectifica a sí misma y asegura que recibió una copia de la tarjeta en el verano de 2016 en buen estado. Sin mencionar a Iglesias, éste fue la persona que ella había señalado anteriormente como quien le hace entrega de la copia que a su vez le habían facilitado a él los responsables de la revista Interviú seis meses antes, en enero de 2016.

Bousselham no comunicó a los policías del caso Villarejo en un primer momento que había recibido una copia de la tarjeta y luego cambió de versión y aseguró que sí le fue entregada por Iglesias pero que estaba dañada y no se podía consultar su contenido.

La Fiscalía propuso citar de nuevo a Bousselham, que aclare los extremos mencionados y que ejerza la opción de perdón a Iglesias, según recoge la Ley, por haberle entregado la copia del móvil al menos seis meses después y en mal estado, como ella misma había asegurado. Anticorrupción no ve indicios para investigar a Iglesias.

Sin embargo, el juez del caso de mayor magnitud en la Audiencia Nacional, pese a dar por buenas las conclusiones de la Fiscalía sobre Iglesias, dictó un auto en el que considera que no es suficiente y que resulta "apremiante" determinar la responsabilidad del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos en el recorrido de la copia del móvil.