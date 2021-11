Ayuso dice sobre la sentencia del TS que hay "amenaza de prevaricación" de Generalitat con "aquiescencia" del Gobierno

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que hay una "nueva amenaza de prevaricación" de la Generalitat de Cataluña con la "aquiescencia" del Gobierno tras solicitar el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a los centros educativos que no cambiaran su proyecto lingüístico tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reafirmaba la obligación de un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano.

"El independentismo tiene ahora más fuerza que nunca en el Congreso de los Diputados y existe una nueva amenaza de prevaricación del Gobierno de Cataluña con la aquiescencia del Gobierno de no cumplir la sentencia", ha alertado durante la entrega del Premio Sociedad Civil 2021, a título póstumo, al profesor Juergen Donges.

Ayuso ha consideraso que la situación social y política de España está "discurriendo por derroteros preocupantes y cada vez a una velocidad mayor".

Al hilo, ha recordado que Juerguen "llamaba la atención de algunos miembros del Gobierno para imponer una ideología en tiempo de crisis" y ha afirmado que esto "se ve" cuando no ha habido herramientas legales para afectar la pandemia, con los parlamentos prácticamente cerrados y "sin embargo, entre otras muchas reformas se ha visto introducida la Ley de Memoria Histórica".

La presidenta también ha cargado contra los últimos pactos del Ejecutivo central con "el brazo político de ETA o los independentistas" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Reivindicamos la necesidad de preservar la unidad nacional, la lealtad institucional, la solidaridad y la convivencia como un objetivo común", ha incidido la presidenta, quien ha advertido que "frente a todo lo anterior" en la región se defenderá "siempre la libertad" y la Constitución española y que "sea quien sea quien los ataque va a tener que recibir contestación" de la Puerta del Sol, ya sea en "materia fiscal, educativa, cultural o política".

Sobre la figura de Donges ha destacado que permitió avanzar hacia el mercado único o que formó parte del Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, conocido como 'los cinco sabios'. Un país que pasó de ser "el enfermo de Europa" a ser su "motor económico".

Asimismo, recordó que el catedrático fue "uno de los pocos" que defendió que no había que confinar Madrid porque ello llevaría al "borde del colapso" a la economía española.

"Esto lo hizo en los peores momento de la pandemia. Eso también fue gracias a que nosotros decidimos vivir a la madrileña (...) Para defender un modo de entender la vida. Cinco siglos de capitalidad, cinco siglos de no ser de nadie para ser de todos. Cinco siglos de unión cultural, de mestizado", ha expuesto la presidenta, quien se ha preguntado también "cuántas empresas en España no han cerrado por lo que se ha recaudado en Madrid" y "cuántos gobiernos no han seguido en la deriva autoritaria en la que se había metido en la pandemia gracias al ejemplo de Madrid".

Jurgen Donges nació en Sevilla en 1940 y falleció en Colonia el 25 de junio de 2021. En la universidad de esta ciudad alemana fue profesor emérito de economía política.