Edmundo Bal: "Hervías ha demostrado poca lealtad al partido pero somos muchos más los que creemos en el centro moderado"

El portavoz en el Congreso y ahora también orgánico de Ciudadanos, Edmundo Bal, no ha dudado este jueves en criticar con dureza tanto al PP como al exsecretario de Organización de su propia formación, Fran Hervías, que el sábado pasado fichaba por el partido de Pablo Casado tras abandonar la militancia y su acta de senador. A su juicio se ha demostrado ya que hay "una ofensiva" y "una campaña orquestada" para "tratar de destruirles". "Hervías ha demostrado poca lealtad con nuestros valores y poco compromiso con este partido", ha afirmado. Ha destacado que "una imagen ya se sabe que vale más que mil palabras", en alusión a la foto que publica El Español en la que aparece Hervías en una céntrica cafetería de Madrid junto con los dos senadores que han dejado Ciudadanos –Emilio Argüeso, que ha sido expedientado, y Ruth Goñi– y la también dimitida diputada por Alicante, Marta Martín. Bal ha destacado que el nuevo diputado que sustituirá a Martín, Juan Ignacio López-Bas, que ya fue diputado en la pasada legislatura y es abogado como él, "comparte los valores de Cs", por lo que le ha dado la bienvenida.

Elpropio López-Bas escribía poco después en su perfil de Twitter que era "un honor" formar parte del grupo de Ciudadanos.

Un honor formar parte del grupo de @CiudadanosCs en Congreso junto a personas valientes y comprometidas. Me incorporo con ilusióna defender este proyecto desde la sede de la soberanía nacional. El centro político es más necesario que nunca en España 🍊 — JuanIgnacio LópezBas🖤🇪🇸 (@JILopezBas) 18 de marzo de 2021

Bal se ha apresurado luego a señalar que está convencido de que "después de que terminen todos estos episodios tan tristes saldremos más fuertes. No van a conseguir acabar con el centro político español de ninguna manera".

El portavoz del grupo daba una rueda de prensa en el Congreso después de la reunión que han mantenido Inés Arrimadas y él con los diputados de su grupo, diezmados ahora tan solo a ocho tras la marcha de Martín, con la que asegura que "no ha habido negociación ni compromiso alguno" para que se quedara.

El día anterior su compañero Pablo Cambronero, diputado por Sevilla, anunciaba también que se iba del partido pero que no dejaba el acta y se pasaba al Grupo Mixto, una decisión que le ha valido duros reproches de Bal. "Irse y quedarse con el acta es no tener dignidad", ha sentenciado, mientras animaba a otros cargos descontentos a seguir sus pasos. "Quien no se crea esto no está en el partido correcto y es mejor que se vaya cuanto antes". "Somos muchos más los que creemos en el centro moderado", ha afirmado.

En su intervención también ha criticado a Teodoro García Egea por haber viajado a Murcia para estar en la votación de la frustrada moción de censura contra el presidente regional, Fernando López Miras, presentada por Ciudadanos y el PSOE. "El secretario general del PP está en Murcia pero no sé para qué ha ido, a no ser que sea solo para celebrar el triunfo de la corrupción", ha criticado Bal.

El dirigente de Ciudadanos ha salido al paso de las acusaciones que le ha hecho la senadora Ruth Goñi, que ha abandonado el partido diciendo que los "tránsfugas son ellos", el propio partido, por "haber cambiado de ideología". "Hay que tener la cara muy dura para decir que somos nosotros los tránsfugas, muy dura", ha lamentado Bal, que ha recordado que precisamente fue Ciudadanos quien ha impulsado y pedido una nueva reunión del Pacto Antitransfuguismo, pese a saber que no tiene "valor jurídico, solo político" y no se les puede sancionar por su comportamiento. Bal ha dicho que "no estaría de más" que la ley electoral incluyera cambios en este sentido.

También ha rechazado que Arrimadas se cerrara a un pacto con el PSOE tras las elecciones del 10N. "¿Dónde está eso de que Arrimadas dijo que nunca apoyaría al PSOE?", se ha preguntado, recordando que la líder del partido le hizo a Pedro Sánchez "una oferta con la vía de los 221 escaños". "Se los ofreció para ayudarle y que no gobernaran los populistas de Podemos. Quien diga lo contrario se lo está inventando, fabricando excusas para justificar sus decisiones".

El portavoz de Ciudadanos ha insistido en que ellos son "el centro político", un partido "limpio y liberal", y se ha mostrado firme: "No van a conseguir acabar con el centro político español de ninguna manera", desvelando que les escribe mucha gente estos días. "Yo me quedo con el mensaje de una de estas personas, que dice que está convencida de que estamos en el camino correcto y que por eso nos va a votar. De aquí no nos vamos a mover", ha zanjado Bal.