Casado pide a Sánchez que dimita y convoque elecciones para medir el apoyo de la ciudadanía a los indultos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha ido este miércoles un paso más allá en su crítica al Gobierno por haber impulsado los indultos a los presos del procés y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones anticipadas. "Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy y someter esta decisión al juicio de los españoles, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento constitucional y está engañando a esta Cámara", ha asegurado Casado durante la sesión de control al Ejecutivo, menos de 24 horas después de la aprobación de la medida de gracia por parte del Consejo de Ministros. El líder del PP ha realizado esta petición durante su segundo turno de intervención en el Pleno y Sánchez ha optado por no responderle.

Previamente, el presidente del Gobierno había ironizado con las "intervenciones tan constructivas" de Casado. "No voy a entrar en sus provocaciones", le decía el jefe del Ejecutivo al líder del PP. "Cuando se siente aislado sale el verdadero Casado", le ha reprochado, ante las recientes "descalificaciones" del presidente de los populares a todos aquellos sectores que han apoyado los indultos.

Nada más iniciar la sesión, el líder del PP reprochaba a la bancada del PSOE que aplaudiera la llegada de Sánchez al hemiciclo: "Aplauden un día aciago para la historia democrática de España". A continuación, Casado recordaba que Sánchez "prometió no indultar a los presos del procés", por lo que "llegó al poder apoyado en una mentira". Con los indultos, a juicio de Casado, el Gobierno "echó la suerte de España a los que quieren destruirla" para "mantener el poder aunque ya esté muerto electoralmente".

También ha hablado el dirigente popular de la "retórica cursi prepotente de segunda transición" que en su opinión realizan desde Moncloa. "¿Quién se cree para hablar de España?" se ha preguntado el líder del PP, que ha asegurado que Sánchez "ha traicionado su juramento de defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles".

"Insulta a todos", le espetaba después Sánchez a Casado. "¿Esta es la democracia tal y como la contempla?", se ha preguntado. "Dice que el PP se debe a los españoles. Los que no pensamos como usted, ¿de dónde venimos, de Marte?", ha ironizado el presidente. A renglón seguido, Sánchez ha calificado la de los indultos como una "medida valiente, reparadora, en favor de la concordia y política, que va a reducir la discordia política y territorial". "No voy a entrar en sus provocaciones", le decía el jefe del Ejecutivo al líder del PP. "Cuando se siente aislado sale el verdadero Casado", le ha reprochado, ante las recientes "descalificaciones" del presidente de los populares a todos aquellos sectores que han apoyado los indultos.

Rufián agradece la "valentía" del Gobierno

Minutos después, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aprovechaba la sesión de control al Gobierno para agradecer a Pedro Sánchez "personalmente la valentía ante la jauría" en referencia a la derecha. Rufián le ha recordado, no obstante, que se presentó a las elecciones "hablando de la Fiscalía" y ahora "hace política".

"Todo el mundo sabe lo que nos gusta hablar de política así que a buen entendedor pocas palabras bastan", le ha dicho Rufián, que ha dejado claro que "hay muchísimo por recorrer" en referencia al "Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional y a la ley mordaza": "No serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente".

A la pregunta de qué va a hacer el Gobierno tras los indultos, el presidente le ha contestado que su planteamiento es el de la "la agenda del reencuentro" que llevó a la mesa de diálogo y que consiste en los puntos que la Generalitat reclamó hace años a Mariano Rajoy a excepción del referéndum de autodeterminación. "La autodeterminación ya no es solo que no es que es anticonstitucional es que no podemos seguir fracturando a la sociedad catalana, tenemos que empezar a unir a la sociedad catalana", ha insistido Sánchez.

El diputado republicano ha aprovechado, además, su intervención para afear a Casado que hable de inconstitucionalidad de los indultos. "No se lo sabe artículo 62 de la Constitución. Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la lección", le ha reprochado. Y Sánchez también ha usado esa intervención para responder a la queja del PP de que el Gobierno no cuenta con el Congreso recordándole que tanto este martes como la semana pasada se votaron sendas propuestas sobre la medida de gracia en las que las tesis del Ejecutivo recibieron el apoyo de 190 diputados.

Enfrentamiento entre Calvo y Vox

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha salido al ataque contra Vox, al que ha vuelto a situar en el "fascismo". "¡Qué antiguo y peligroso es su discurso! Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, el filofascismo en este país lleva 200 años repartiendo carnés de nación", le ha espetado al portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, a quien ha advertido de que "ya no cuela" porque el país lleva 42 años de “democracia madura” y le ha reprochado que pretenda establecer el listón de los "buenos y los malos españoles".

Espinosa de los Monteros, en la línea de las tres derechas en los últimos días, había atacado al Gobierno por los indultos durante la sesión de control en el Congreso. "Están generando desafección. Es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción su forma de vida. No basta con los indultos quieren amnistía, referéndum de autodeterminación, ¿dónde van a poner la raya?", ha preguntado el portavoz de Vox. Sánchez unos minutos antes le había recordado a Gabriel Rufián que la vía de la autodeterminación no es posible por "anticonstitucional" y porque ahonda en la "fractura" en Catalunya.