Dimite el responsable de Garantías de Ciudadanos que debía resolver el recurso sobre el nombramiento de Carrizosa como candidato en Catalunya

Nueva crisis en Ciudadanos. El presidente del Comisión de Garantías del partido, Jesús Galiano, ha presentado su dimisión del cargo, según ha confirmado a elDiario.es el propio Galiano, que estaba inmerso en la resolución del recurso presentado por un grupo de diputados del Parlament por la sustitución de Lorena Roldán por Carlos Carrizosa como candidato a la Generalitat sin convocar nuevas primarias. Según explica Galiano, su renuncia la materializó por carta a la secretarIa general, Marina Bravo, el pasado 10 de agosto, antes de que se supiera que el Comité Permanente iba a fulminar a Lorena Roldán. La dimisión, no obstante, no ha tenido efecto hasta el 31 de agosto "para que les diera tiempo a hacer las reestructuraciones necesarias”.

Diversas fuentes consultadas por esta redacción reconocen que Galiano –que según la dirección que preside Arrimadas estaba "en funciones" en el cargo– llevaba tiempo "muy quemado" por las presiones que a menudo recibía como responsable de este órgano, que es el encargado de velar por la democracia interna y la transparencia en el partido. Junto a él también ha dimitido la secretaria de la Comisión, Marta Segura.

"Tengo 68 años y me voy con la conciencia muy tranquila. La decisión de mi renuncia viene de lejos. No pretendo hacer daño ni al órgano que he dirigido durante más de ocho años ni al partido, que creo que sigue siendo necesario y en el que seguiré como militante de base", afirma Galiano en conversación telefónica con esta redacción. "Y como militante de base podré opinar y continuaré siendo crítico con todo lo que crea conveniente. Siempre he actuado en función de mi conciencia, me he sentido libre y jamás he admitido injerencias ni he prevaricado durante mis dos mandatos porque me debo a la militancia", sostiene. Una de las decisiones más sonadas y controvertidas la tomó en marzo de 2019 cuando tuvo que resolver las denuncias de pucherazo en las primarias de Castilla y León en las que finalmente se impuso Francisco Igea frente a Silvia Clemente, a la que en un principio este órgano dio como ganadora

Antes de marcharse, Galiano ha dejado terminado un escrito que ya está en poder de los diputados recurrentes de la designación de Carrizosa. Entre otras cosas, se les informa de que han solicitado a la Comisión Ejecutiva varias de sus peticiones, entre ellas que entreguen el acta de la reunión del Comité Permanente en el que, según informaron después en un comunicado, se había tomado la decisión de cambiar a Roldán por Carrizosa. Garantías les explica que examinarán su admisión o no a trámite del recurso a partir de la información que pueda recabar de la Comisión Ejecutiva en los próximos días, órgano al que se ha solicitado un informe para que aporte información sobre los hechos denunciados.

También recuerda que las decisiones adoptadas por el Comité Permanente el pasado 19 de agosto, según los Estatutos, deben ser ratificadas por el pleno del Comité Ejecutivo, por lo que piden que certifiquen si hubo reunión de ese órgano posterior a esa fecha para la ratificación del acuerdo.

Para todo ello, la Comisión de Garantías ha decidido dar un plazo de 10 días a la nueva dirección para que le remita un informe con todos estos datos.

Por su parte, Arrimadas ha defendido este martes que la decisión tomada se ajusta al artículo 102.3 de los Estatutos del partido. Así lo ha vuelto a sostener durante una entrevista que ha realizado con el periodista Carlos Alsina, en Onda Cero. La líder del partido ha minimizado el recurso presentado por cuatro destacados diputados del Parlament –“son dos o tres”, ha dicho–, pese a que detrás del escrito hay ya más de doscientas firmas de apoyo, según los impulsores del mismo. La versión de Arrimadas es que Lorena Roldán “ha decido dar un paso atrás” voluntariamente para facilitar que en los próximas autonómicas Ciudadanos pueda impulsar una candidatura entre constitucionalistas.

El artículo de los Estatutos que esgrime Arrimadas dice: "A los efectos de exteriorizar la aceptación de las obligaciones de los dos apartados anteriores, el candidato deberá firmar el correspondiente documento, así como el Código ético. En caso contrario, se entenderá producida la renuncia. El Comité Ejecutivo proveerá lo que resulte conveniente para atender a esta circunstancia y elegir a otro candidato, informando sobre este extremo al Consejo General". Circunstancias que, según los críticos, no se han producido.