El joven que ofreció una escoba a Felipe VI en la localidad balear afectada por la riada: "Dijeron que venía a ayudar, así que se la ofrecí"

La visita de Felipe VI a Baleares tras la riada y las inundaciones que causaron la muerte a 12 personas, y por las que un niño continúa desaparecido, también ha dejado una anécdota llamativa. Durante su saludo a los voluntarios que ayudaban a limpiar y reconstruir las zonas afectadas de Sant Llorenç des Cardassar, uno de ellos se dirigió a él cuando le saludaba.

El joven, que se llama Óscar, ofreció al monarca una escoba para que les ayudase a limpiar el lugar. "Dijeron que venía a ayudar, así que se la ofrecí. Se me ocurrió al momento", explica este joven en conversación con eldiario.es. Una oferta que el rey rechazó, respondiendo según él "ahora no puedo". A cambio, le dio la mano y una palmada en el hombro. "En ningún momento se la ofrecí para limpiar ni nada, sino para que me dijera con sus palabras que iba a ayudar", añade este joven.

El vídeo en el que se ve el episodio de Felipe VI junto a este hombre fue colgado por este mismo en su Facebook el pasado viernes. Una grabación que ha sido muy compartida y comentada en redes, además de publicada en medios locales como Diario de Mallorca.

Después de que el vídeo alcanzase cierta viralidad, el joven publicó otro texto en el que daba más explicaciones sobre lo que pretendía con su gesto. Unas palabras que iban dedicadas a "toda esta gente que ve mal que le hubiese ofrecido la escoba al Rey".

"Alguna gente te apoya y otros te critican, pero la mayoría apoya. Se la ofrecí y no le dije ponte a barrer. No veo un gesto de falta de respeto", afirma Oscar, que asegura que no sabía "la repercusión que iba a tener". "Lo subí para que lo vieran mis amigos y mi gente, que hay que perder el miedo a esta gente. Respetarles, sí, pero no que cuando pasen haya que besarles los pies". El joven insta a que las autoridades no se limiten a dar "el pésame", e incide en que "ya que pueden ayudar, que ayuden".

Óscar no es de Sant Llorenç, sino de Santanyí, un pueblo a 50 kilómetros del afectado por las riadas. Hasta allí se desplazó para colaborar en la limpieza y la reconstrucción de la localidad. En otro post de Facebook, señaló que esperaba que "los políticos y el rey que han venido no sea solo por la foto".

"Al menos ahora ha visto gente el vídeo, y se sabrá la situación del pueblo. También he puesto la página de donaciones en mi Facebook, y la gente que me ha seguido lo habrá visto. Espero que sirva para que no ocurra como en otros casos", dice Oscar, que apunta que "siempre somos las personas de a pie los que tenemos que levantar los desastres de los demás".