“Yo esa pregunta me la cargaba”... pero finalmente Vox la registró en el Congreso

Los diputados de Vox Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, María Teresa López Álvarez y María de la Cabeza Ruiz Solas presentaron en julio en el Congreso unas preguntas sobre el paro para que el Gobierno les responda por escrito. Es una tarea habitual que hacen todos los partidos. Pero en estas cuestiones había algo menos común: se olvidaron de pasar a limpio y revisar las preguntas y se han dejado unas anotaciones en una de ellas.

“NO SE ENTIENDO [sic] EL ÚLTIMO MATIZ. YO ESTA PREGUNTA ME LA CARGABA”, reza la nota al margen de la segunda de las preguntas, en la que los diputados se refieren a los motivos de que “España no reduzca su tasa de desempleo a niveles previos a la pandemia al igual que han logrado conseguir hasta dos tercios de los países pertenecientes a la OCDE”. A pesar de esa nota, que presumiblemente dejaría alguien encargado de revisar el documento, los responsables no le han dado una última lectura antes de su entrega y lo han presentado a la Mesa del Congreso.

En el escrito de tres folios, que entregaron los diputados el 20 de julio, critican los datos de paro en España en comparación con los países de la OCDE y lanzan otras dos preguntas: si sabe o no el Gobierno los motivos por los que “España se sitúa a la cabeza de los países con los mayores niveles de desempleo de la organización” y qué medidas adoptará al respecto.