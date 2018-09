Dos víctimas de abusos sexuales se enfrentan a un senador por su apoyo a Kavanaugh: "Míreme a los ojos y dígame que lo que me pasó no importa"

Este viernes, el Comité Judicial del Senado celebra una sesión clave para confirmar o no a Brett Kavanaugh como juez de Tribunal Supremo, tras ser nominado por el presidente Donald Trump, un día después de que el magistrado y la mujer que le ha acusado de abuso sexual comparecieran ante los senadores.

En esta sesión, los 21 legisladores que componen el Comité Judicial, 11 de ellos republicanos, debían decidir si recomendar o no la candidatura de Kavanaugh, acusado por tres mujeres de abusos cometidos hace décadas, al pleno del Senado.

Dicho comité, formado por una abrumadora mayoría de hombres, ha votado para recomendar o no al juez al resto de la Cámara Alta, pese al rechazo de la minoría demócrata en este órgano. La votación no es vinculante, pero sirve como termómetro de la decisión que pueda adoptar en el futuro el pleno del Senado, que tendrá que resolver si finalmente aprueba la candidatura de Kavanaugh para el Supremo.

Durante toda la jornada del jueves, decenas de manifestantes se han reunido a las afueras del Senado estadounidense en apoyo de la doctora Christine Blasey Ford, que ayer proporcionó un testimonio muy emotivo en el que contó detalladamente cómo el nominado al Supremo intentó abusar de ella en una fiesta de instituto cuando sólo tenía 15 años. Numerosas personas en la sala terminaron llorando.

Este viernes, el senador republicano Jeff Flake, uno de los pocos que ha hecho pública su votación a favor de la nominación de Kavanaugh, ha tenido que hacer frente a dos mujeres víctimas de abusos sexuales que le han interceptado al intentar entrar en uno de los ascensores del Senado.

Las dos mujeres le han echado en cara su apoyo al nominado al Supremo por Trump. "Lo que usted está permitiendo es que alguien que trató de violar a una mujer se siente en el Tribunal Supremo", le ha espetado una de ellas, un momento que han capturado en directo las cámaras de la CNN. "Yo he sufrido abusos y me identifiqué totalmente con lo que estaba diciendo la doctora Ford, porque sé que está diciendo la verdad", ha continuado, visiblemente emocionada. Tanto Flake como su equipo han mantenido la cabeza baja y no han querido hacer declaraciones mientras escuchaban a las dos manifestantes, ambas víctimas de abusos sexuales.

"Yo conté mi historia y nadie me creyó. Lo que usted está haciendo es decirle a todas las mujeres de Estados Unidos que no importan, que lo que tienen que hacer es callarse", le ha señalado la otra joven, entre lágrimas. "Les está transmitiendo que deberían guardárselo para sí mismas, porque si lo dicen abiertamente y dicen la verdad, no importa, porque va a ayudar a ese hombre a acceder al poder de todas formas", ha añadido la manifestante. El senador, que no ha sido capaz de mirarle a los ojos mientras hablaba, se ha mostrado visiblemente emocionado.

"No me retire la mirada. Míreme a los ojos y dígame que lo que me pasó no importa. Que da igual lo que me pasase, porque el tipo de personas que hacen esto pueden acceder a los más altos estatus del poder de todas maneras", ha insistido la joven, sin apenas poder hablar de la emoción. Ante la tensión del momento, el equipo del senador ha tratado de echar a las dos mujeres y a todos los periodistas de la entrada del ascensor, que estaban bloqueando la puerta para evitar que se cerrase.

Flake, por su parte, ha terminado mirando a la manifestante con un semblante serio y sin parar de decir "gracias, pero no voy a hacer declaraciones"."¿Usted cree de verdad que Kavanaugh está capacitado para ser el máximo representante de la Justicia de este país? ¿Es eso lo que la Justicia es para usted?", ha continuado una de las mujeres. "Usted está permitiendo a alguien que ni siquiera asume su responsabilidad por abusar de tres mujeres, ni tiene intención de reparar el daño que ha causado, asuma la función de reparar todo el daño que ha sufrido este país a nivel nacional", ha zanjado, en un momento sin precedentes.

Finalmente, las puertas del ascensor han comenzado a cerrarse y el senador ha logrado evitar contestar las preguntas de las dos manifestantes, mientras seguía repitiendo "gracias" mientras negaba con la cabeza. "Decir gracias no es una respuesta, esto va sobre el futuro de nuestro país", ha concluido la primera mujer.

Horas después de que haya tenido lugar el encuentro, Flake ha solicitado retrasar la votación del pleno del Senado para que pueda tener lugar una investigación por parte del FBI. A pesar de que el senado ha votado a favor de Kavanaugh en la votación de este viernes, muchos medios de comunicación opinan que el hecho de que tenga lugar dicha investigación o no puede suponer una condición para que Flake le apruebe como miembro del Supremo en el pleno.