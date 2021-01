Ha llamado "hijo de la gran puta" a Franco. "Catástrofe" a Isabel Díaz Ayuso. Ha criticado "el pensamiento carcamal de Vox" afirmando que si fuera por el partido de Abascal "no habría aborto ni matrimonio homosexual". Ha tildado a la monarquía de "anomalía" argumentando que "ser jefe de Estado por razones de apellido, sangre y semen" no entra en su mentalidad. Ha calificado de "auténtico Rey del Pollo Frito a Donald Trump". Y ha llamado a la sublevación contra "el capitalismo salvaje". Más de cuatro décadas de profesión metiéndose en charcos para continuar siendo fiel y sincero a sí mismo, aunque no hayan dejado de atizarle porque "en este país se desprecia lo que se ignora".

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión