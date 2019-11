EEUU y el grupo de países reacios a la lucha contra la crisis climática se desmarcan de la inauguración de la Cumbre del Clima de Madrid

Nadie esperaba que viniera, pero tiene seguidores. El presidente de EEUU, Donald Trump no aparece en la lista de jefes de Estado y de Gobierno que acudirán a la sesión inaugural de la Cumbre del Clima de Madrid el próximo lunes. Tampoco ningún primer representante de Brasil, Australia, Japón o Rusia, según el listado que maneja el Gobierno español. El grupo de países que lastran la lucha contra el cambio climático se desmarcan de la cita para mandatarios.

Estos países, cada uno en su nivel, arrastran los pies a la hora de aportar esfuerzo para atajar el calentamiento global de la Tierra. Desde la salida del Acuerdo de París que ha iniciado formalmente EEUU hasta la amenaza del Gobierno australiano de crear una legislación que castigue el activismo ecologistas que reclama en su país.

El acto inaugural no es decisivo en cuanto a las decisiones finales de la cumbre, pero puede tomarse como un indicador de la importancia que esas partes dan al encuentro. En ese sentido, Francia envía al encuentro al primer ministro Édouard Philippe y no al presidente Emmanuel Macron. En la lista no aparece ningún representante del más alto nivel de Italia o Alemania.

Y, sin embargo, el próximo lunes en el Ifema de Madrid sí se espera a una de las políticas más conocidas del mundo: la demócrata y presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi está estos días inmersa en el proceso de investigación de impeachment que se desarrolla en EEUU contra el presidente Trump. Con todo, el Partido Demócrata ha tomado la bandera climática como línea esencial de su oposición al presidente. La política encabeza un grupo de 16 congresistas de su partido que planean aterrizar en la capital española.