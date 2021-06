Denuncian que 50 extutelados de 18 años de Melilla se quedan en la calle

Melilla, 21 jun (EFE).- Medio centenar de jóvenes de 18 años que fueron tutelados por la administración en Melilla se han quedado desde hoy en la calle después de que esta mañana fueran desalojados de la plaza de toros de la ciudad por orden del Gobierno español, han denunciado una trabajadora de calle y la ONG Solidary Wheels.

Alejandra Sánchez, voluntaria de Solidary Wheels, ha explicado a Efe que los jóvenes, casi todos de Marruecos, son víctimas de "un conflicto entre administraciones, de un fallo del sistema" por la "falta de diligencia" a la hora de tramitar su documentación, que debería haber estado disponible al salir del centro de menores.

Los chicos, algunos de los cuales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno de España en Melilla, estaban acogidos por la Ciudad Autónoma hasta los 18 años, pero tras cumplir la mayoría de edad carecen de recursos y no disponen de los documentos que les permitan viajar a la Península, ha añadido.

Por eso están en situación de "desamparo" y "en la calle", ha señalado la voluntaria, que es abogada, antes de recordar que cuando hace un mes se cerró la plaza de toros por las malas condiciones para acogerlos se les dijo que habría un lugar para ellos, lo que finalmente no se ha cumplido.

Uno de los chavales, Mohamed Echaumuti, de 18 años, ha dicho que no "tiene dónde ir" tras pasar los últimos cuatro años en el Centro de Menores la Purísima, al que llegó desde Nador, ciudad marroquí próxima a Melilla, y las últimas semanas en la instalación taurina.

Quiere trabajar de peluquero, "buscarme la vida" para ayudar a la familia. "No quiero algo malo", afirma el joven rodeado de sus compatriotas y junto a los carteles en los que piden al Gobierno que solucione su situación.

Yamina Abdelkader Mohamed, educadora de calle, no puede ocultar su frustración por el problema que atraviesan los jóvenes, de los que defiende su "buen comportamiento" en los seis meses que ha estado con ellos ofreciéndoles formación.

También lamenta que la pandemia de coronavirus impide deportar a los chicos por el cierre de la frontera decretado en marzo del año pasado y afirma que más de cien han podido salir a la Península en los últimos meses porque tenían la documentación en regla.

Sin embargo, medio centenar de ellos no pueden salir de Melilla ni tienen dónde dormir. "No sé qué vamos a hacer con ellos, quién se va a encargar de los trámites", concluye la educadora después de criticar que no se les ha tramitado la documentación de forma correcta.

El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad y vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma, Hassan Mohatar, defendió hace seis días la necesidad de trasladar a las personas acogidas por las noches en la plaza de toros porque la situación en este inmueble "no es, ni mucho menos, adecuada".

Hace poco más de un mes se reabrió la plaza de toros, un día después de que cerrara como centro de acogida de inmigrantes, para que pudieran pernoctar.

El debate sobre este asunto se reabrió después de que días antes se produjera un robo en las instalaciones del coso, donde algunas cofradías de Melilla guardan sus enseres.

Ese mismo día, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, dejó claro que la decisión de reabrir la plaza de toros como centro de acogida "fue una actuación que tomaron de manera unilateral la Consejerías de Medio Ambiente y de Distritos", a las que ha instó a "asumir las consecuencias y la responsabilidad".