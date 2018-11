Las emisiones de gases de efecto invernadero en España crecieron un 2% el año pasado

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el principal responsable del cambio climático, crecieron más de un 2% en 2017: la economía española lanzó 344 millones de toneladas de GEI el año pasado por los 335 registrados en 2016, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Son seis millones más de los que el INE había previsto en su avance de julio pasado.

Los GEI que destaca el INE son el dióxido de carbono (CO 2 ), el metano (CH 4 ) y el dióxido de nitrógeno (NO 2 ). Los tres compuestos incrementaron sus emisiones el año pasado, especialmente el CO 2 "el que más contribuyó" al aumento general, según el análisis del Instituto.

El sector que más emisiones lanzó fue el de la industria manufacturera, sin embargo, el inventario de GEI indica que el salto más grande lo dio la generación de electricidad que incrementó un 12%. Le ha seguido en la aceleración de lanzamiento de gases las industrias extractivas (la minería) que sumó un 6,6% más que hace 12 meses.