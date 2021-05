El envejecimiento de la población: ¿éxito demográfico o desafío económico?

Barcelona, 27 may. (EFE).- El sostenido envejecimiento de la población ha permitido a las nuevas generaciones mejorar su calidad de vida, una transformación que los demógrafos califican de "éxito", pero que ha activado las alarmas de los economistas, que ven en este fenómeno uno de los mayores "desafíos" de las próximas décadas.

Así lo han planteado el director general de Economía del Banco de España, Óscar Arce; el demógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Julio Pérez y el profesor de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) Iñaki Ortega durante el Primer Foro de Envejecimiento organizado por la Fundación Edad & Vida para abordar las repercusiones económicas de este cambio.

Según Pérez, actualmente "estamos en la mejor situación demográfica de la humanidad", ya que la reducción de la natalidad ha llevado a una mejora de los medios de producción de los que dispone la población, lo que ha permitido, a su vez, alargar la esperanza de vida y mejorar las condiciones de supervivencia.

"El mecanismo por el que hemos conseguido una mejora en las capacidades de la población explica por qué, a pesar de haber aumentado de forma sostenida la gente mayor que percibe pensiones, también han mejorado estas prestaciones", ha apuntado.

Por eso, para este experto, "no hay que fomentar una mayor natalidad", ya que considera la tendencia del "baby boom", que para muchos era "estupenda y expansiva", como "el signo del gran desastre".

"En los años 60 España era todavía un país muy atrasado, donde casi una tercera parte de la población ocupada lo estaba en el sector primario (...). Pensar que en los años 60 el sistema era mejor es no entender lo que ha cambiado", ha señalado.

No obstante, ha opinado que es "lógico" que este escenario "levante ciertos miedos", aunque no por ello "se debe revertir este proceso (...): vivimos en un mundo en el que la pirámide no puede ser como en el pasado".

Por su parte, Pérez ha advertido que si bien "desde un punto de vista demográfico el envejecimiento de la población puede calificarse como un éxito, desde el punto de vista del manejo de muchas políticas económicas supone un reto de primerísimo orden".

"Afectará a todas las variables económicas, como el consumo, la inversión, el volumen y tipología de activos, el empleo o la productividad, pero también las que consideramos a corto plazo, como la formación de precios y salarios o incluso el diseño de políticas fiscales y monetarias", ha resaltado.

Por ese motivo, ha pedido "no subestimar los desafíos económicos" que supone esta transformación demográfica: "Debemos reconocer y actuar sin dilación para dar cuenta de los retos muy significativos que, en el orden social y económico, conlleva este aumento tan importante de la edad hasta la que vivimos".

No en vano ha calificado el envejecimiento como "el mayor reto de índole económica a la que se va a enfrentar la sociedad en las próximas décadas", junto con la sostenibilidad.

Asimismo, ha opinado que "todavía es pronto" para valorar el impacto de la pandemia en la demografía, aunque ha admitido que "la incertidumbre sobre las condiciones económicas" puede tener "cierta" repercusión, dado el "deterioro significativo" en el bienestar emocional, lo que podría haber repercutido en menos nacimientos y una mayor tasa de ahorro.

"La gran incógnita es qué va a suceder con el nivel de ahorro total, cuando dejemos de ser sociedades que están envejeciendo y seamos sociedades que ya están envejecidas".

Por último, Ortega se ha mostrado optimista con el nuevo escenario al aseverar que el envejecimiento de la población provocará también que "cada vez haya un mayor empoderamiento de esta franja de edad", un paradigma que revertirá la "invisibilidad" de las personas mayores.

"Se abre un horizonte de nuevas posibilidades y oportunidades a la medida de una población que crece y sigue demandando", ha afirmado este especialista, para quien "la invisibilidad de los mayores de 55 va a desaparecer".

Como ejemplo, ha recordado que, a día de hoy, hay más emprendedores mayores de 50 años que menores de 30", lo que supone, a su entender, una puerta de esperanza para futuras transformaciones sociales.