Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:27 h

Esta semana Dinamarca anunciaba que dejaría de utilizar la vacuna de Oxford/AstraZeneca. Lo hacía con un comunicado en el que recordaba la evaluación positiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre el suero: "Entiendo si otros países en una situación diferente continúan usándola. Si estuviéramos en una situación completamente diferente […] no dudaría en usarla", aseguraba Søren Brostrøm, responsable danés de salud pública. Sus palabras nos recuerdan que el contexto es importante a la hora de gestionar una crisis de salud pública. También la comunicación: aunque no existen respuesta universales, no explicar por qué se toman caminos diferentes puede generar desconfianza y poner en peligro las campañas de inmunización.

Escribe Sergio Ferrer.