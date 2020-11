Grupos negacionistas preparan nuevas protestas para el fin de semana: piden a los policías que se unan y "llevar banderas LGTB" para "mostrar diversidad"

Varios grupos negacionistas preparan nuevas protestas contra el estado de alarma y las medidas de control de la pandemia para el próximo viernes y sábado. El objetivo, defienden en los grupos de Telegram donde se organizan, es reeditar de forma "pacífica" y "apolítica" las manifestaciones que acabaron en disturbios en varias ciudades españolas y cuyo seguimiento, a pesar de estos enfrentamientos con la policía, fue minoritario en todas ellas. Para remediarlo, pretenden "mostrar diversidad" sumando a su causa a otros colectivos.

Uno es el de los agentes de policía y guardias civiles. Desde hace horas, grupos negacionistas y anticonfinamiento con miles de seguidores comparten con intensidad un nuevo llamamiento denominado "Policías por la libertad", que apela a los miembros de los cuerpos de seguridad del estado a "que se unan a los ciudadanos" y se manifiesten en Madrid el próximo sábado.

"Con esta marcha lo que queremos hacer es mostrarle al Gobierno nuestro total desacuerdo con todas las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a los españoles", afirma la organizadora, Sonia Vescovacci, en un vídeo publicado este lunes y que acumula más de 24.500 visualizaciones en el momento de redacción de esta información. Vescovacci, policía nacional, afirma que "Policías por la libertad no está de acuerdo con que se imponga el uso obligatorio de mascarilla para todos los ciudadanos ni tampoco con el distanciamiento social", pero llama a respetar ambas medidas para "evitar enfrentamientos durante la marcha".

elDiario.es se ha puesto en contacto con Vescovacci, que no ha querido responder a las preguntas planteadas sobre esta convocatoria. Según ha podido saber este medio de fuentes policiales, Vescovacci no realiza labores policiales y se encuentra en una baja del servicio prolongada. "Esto lo hace a título particular, no en nombre de ningún sindicato de la Policía ni de manera representativa del cuerpo", detallan las mismas fuentes.

Tanto en sus perfiles personales en las redes sociales como en los de "Policías por la Libertad", Vescovacci ha mostrado su apoyo a Alejandro León, agente de policía nacional sancionado por decir "que se preparen los MENA" mientras sostenía un cuchillo en su canal de YouTube, donde se hace llamar 'Jandro Lion'. En otro vídeo, por el que también fue sancionado, León afirmó tener "claro" a quién iba a votar a la vez que mostraba un sobre de Vox para el voto por correo. Youtube retiró temporalmente el vídeo y 'Jandro Lion' publicó otro denunciando que la decisión era fruto de la "dictadura socialista".

"Banderas LGTB" para "mostrar diversidad"

Desde el mismo domingo, cuando los disturbios que se sucedieron tras las marchas negacionistas (y que fueron alentados por grupos neonazis y de conspiranoicos violentos) llenaron telediarios y tertulias televisivas, se crearon nuevos grupos de Telegram dirigidos a repetir la acción de protesta de inmediato. "Sentido Común", que se hace pasar por un partido político, está organizando "Marchas por la libertad" en todas las capitales de provincia de España para el 6 y el 7 de noviembre a través de al menos 50 comunidades de nueva creación.

Como en el caso de "Policías por la Libertad", uno de sus objetivos es que diferentes colectivos se unan a las nuevas protestas. O, al menos que lo parezca: "Recomendable llevar bandera que te represente da igual el color, es para mostrar diversidad (Ancap, LGTB, española...)", piden en este medio centenar de grupos y chats con los que intentan mover las manifestaciones contra el estado de alarma.

En estos grupos también recalcan que las protestas son "pacíficas" y "apolíticas". La inmensa mayoría solo tienen unas pocas decenas de seguidores, aunque el que gestiona la marcha de Madrid suma más de 240 miembros y el nacional, más de 1.250 en el momento de redacción de esta información.

A pesar de que se identifica como tal en su página web, "Sentido Común" no consta en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Tampoco informa de sus miembros, representantes o directiva, ni ofrece métodos de contacto más allá de un formulario. elDiario.es ha tratado de ponerse en contacto con "Sentido Común" por diferentes vías, pero no ha recibido respuesta a los requerimientos.