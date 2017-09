Las carencias del Estado de Bienestar captadas a través de la mirada de trabajadores sociales

Los trabajadores sociales son los que más conocen de cerca las desigualdades que se imponen en la sociedad. Problemas como miles de viviendas vacías que no impiden que se sigan ejecutando deshaucios o que se unas 40.000 personas no tengan hogar en España. Desigualdades que también existen entre los territorios, donde las pequeñas poblaciones rurales no se benefician de atención a domicilio a sus mayores como en la grandes urbes.

Con el objetivo de captar las carencias del estado del bienestar, desde un punto de vista experto, el Colegio de Trabajo Social convocó el I Concurso de Fotografía Social de Castilla-La Mancha en el que han participado doce profesionales de todo el territorio nacional. Un total de 26 fotografías que han abordado diferentes problemáticas sociales como los desahucios, las dificultades de accesibilidad o la inmigración, según explican los organizadores “visibilizan la realidad a través de la mirada profesional, poniendo de manifiesto nuevas formas de intervención social”. El certamen ha estado patrocinado por Globalcaja y eldiario.es Castilla-La Mancha

La exposición con una selección de las fotografías presentadas recorrerá en los próximos meses toda la región. Los premiados han sido los trabajos de Israel Hergón y Miguel Muñoz en las categorías de mejor fotografía individual y mejor serie fotográfica. Bajo el título '¿Ayuda a domicilio en el ámbito rural?', Israel Hergón, trabajador social freelance en Madrid, se pregunta si el medio rural tiene las mismas oportunidades en recursos respecto a los entornos urbanos.

Una pregunta que hizo visual en su retrato de una mujer tendiendo la ropa en un balcón de La Alberca, en Castilla y León. “Pensé que quería invitar a la gente la reflexión”, añade Hergón, que ha pedido a sus compañeros de profesión empezar a “contar más y explicar menos para en el trabajo social para que llegue a la población”. La serie fotográfica de Miguel Muñoz muestra personas viviendo en las calles de diferentes municipios y ciudades. 'Gente sin casa y casas sin gente' es una denuncia que puede circunscribirse a cualquier población y ciudad española. “Salí a la calle y es lo que nos encontramos”, ha explicado Miguel tras recoger el premio.

“Basta con darse un paseo por cualquier ciudad para encontrarse con personas a los que el sistema de bienestar social le ha dado de lado” y ha insistido en que mientras esas personas están en las calles por falta de una vivienda este país “tiene en la mayor parte de sus municipios pormociones de viviendas sin habitar”. Durante su intervención ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha “más trabajadores sociales en la calle”.

Trabajo social y periodismo, de la mano

Uno de los objetivos de este concurso organizado por el Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha es del visibilizar su labor diaria con aquellos que más lo necesitan. Para que ese trabajo llegue a la sociedad los medios de comunicación se hacen imprescindibles. De ahí la estrecha colaboración entre eldiarioclm.es, patrocinador de estos premios, y el propio Colegio de Trabajo Social de la región. “Son una de esas fuentes de información más importantes ya que trabajan con aquello que nos gusta contar: una realidad social que necesita amparo”, ha dicho la periodista Alicia Avilés que ha hecho un alegato a favor de que la ayuda a domicilio llegue a todos los rincones de la región porque “hay que ayudar a nuestros mayores a vivir con dignidad”.

La colaboración entre eldiarioclm.es y el Colegio de Trabajo Social incluye además una columna quincenal en la que son los propios trabajadores sociales los que cuentan a los lectores todo acerca de su trabajo y las necesidades con ls que se encuentran.