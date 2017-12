Del caos por la falta de profesores al fin del pacto de interinos de Cospedal

Si existe algún área política en Castilla-La Mancha que ha estado protagonizada por las continuas movilizaciones y protestas ha sido la educativa. Y también ha sucedido durante el año que ahora termina. La recuperación de los recortes en educación que llevó a cabo el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal se ha hecho más de rogar que en otros sectores como la sanidad y los servicios sociales. Tanto, que a principios de 2017, según los sindicatos, no había cambiado la situación del profesorado con respecto a septiembre de 2011, cuando el PP inició sus recortes aumentando las horas lectivas, subiendo ratios y eliminando prestaciones y derechos sociales de este gremio. Con ello se fue fraguando un malestar en la comunidad educativa que se ha hecho patente en todas las mesas sectoriales y al que ha tenido que hacer frente el consejero de Educación, Ángel Felpeto.

Las movilizaciones sindicales se sucedieron prácticamente hasta el final de curso el pasado mes de junio. Entonces los Presupuestos de 2017 estaban paralizados tras haber sido rechazados por Podemos dos meses antes y no había posibilidades de mejorar las condiciones del profesorado ni mucho menos de los interinos. Encima de la mesa, una cuestión fundamental eliminada durante la legislatura anterior: que los interinos con vacante pudieran cobrar los meses de verano, una petición que ya se había quedado fuera de los objetivos. Felpeto afirmaba que ese coste no se podía asumir.

Pero las movilizaciones no se frenaban, se convirtieron en semanales, casi diarias, los sindicatos alertaban de que se les había “agotado la paciencia” y finalmente la Consejería de Educación cedió: redactaría un nuevo acuerdo mediante el cual el nuevo pacto de interinos incluiría el sueldo en los meses de verano. Además, en dicho documento ya se disponía que se considerara "independientemente del cobro" de los meses de verano la misma puntuación por año trabajado, de cara a las oposiciones.

Aún así, faltaba un escollo por sortear -las ratios de alumnos por aula, tan solo aprobadas para Infantil y Primaria, y la reducción de horas lectivas- y todavía no había visos de que PSOE y Podemos se pusieran de acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2017 con el año ya entrando en su ecuador. Fue a finales de julio cuando llegó el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones y la entrada de la formación morada en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Entre las novedades en el proyecto de cuentas públicas se incluyó la reducción de las ratios también en Secundaria.

Los Presupuestos se aprobaron coincidiendo con el inicio del curso escolar y con este precepto ya en vigor. Pero, ¿qué ocurrió? Los centros de enseñanza pública necesitaban ampliar sus docentes para cumplir con este nuevo cupo y llegó un punto en que las listas se agotaron. A finales de septiembre, faltaban en la región decenas de profesores pese a que la Consejería de Educación había anunciado la contratación ‘extra’ de 250 docentes. El problema era que se estaban intentando adjudicar medias jornadas o ‘tercios’ que pueden ser voluntariamente o no aceptadas por los aspirantes. Casi 500 de ellos renunciaron porque trabajan en otras regiones o porque la asignación llegaba más tarde que en otras zonas.

Las bolsas de interinos se agotaron pero el departamento de Recursos Humanos de la Consejería de Educación dijo estar buscando hasta “debajo de las piedras”. Se convocó una bolsa extraordinaria y urgente, un acto público en Toledo para distintas especialidades, se procedió a realizar llamadas telefónicas para la asignación las plazas y se echó mano de los inscritos en el Servicio Público de Empleo.

A finales de octubre, todas las plazas estaban cubiertas pero con dos meses de curso escolar ya transcurridos y con numerosas críticas por parte de los sindicatos y del PP debido a la “falta de planificación” y a una “mala configuración” de las bolsas de trabajo. Felpeto prometió entonces que habría nuevo pacto de interinos (el vigente entonces procedía de la legislatura de Cospedal). La cuestión se cerró hace apenas unos días con un nuevo acuerdo firmado por unanimidad entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y todos los sindicatos de enseñanza: CCOO, UGT, ANPE, STE y CSIF.

Derogación del pacto de interinos del PP

Según el consejero de Educación, este acuerdo, que ha derogado el aprobado en 2013 durante la legislatura del PP, permitirá que se garantice el correcto funcionamiento de las bolsas y de la baremación de los interinos en los concursos de oposición a este cuerpo. Entre las principales medidas se incluye la baremación de los meses de verano como experiencia laboral, igualando así a otras comunidades autónomas, o la recuperación de los opositores que han sido expulsados de las listas tras no haber obtenido una nota mayor al cinco en las últimas oposiciones convocadas.

Con esta última medida, la Junta prevé solucionar "los problemas" que habían afectado "gravemente" el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha por la falta de docentes en Enseñanzas Medias, ya que se recuperará a estos profesores para que formen parte de las distintas bolsas de especialidades y se eliminará la necesidad de convocar bolsas extraordinarias.

El pacto también impedirá que los interinos de otras comunidades autónomas puedan alegar la baremación de notas obtenidas en procesos selectivos que no hayan sido realizados en Castilla-La Mancha. "Nadie podrá ser baremado con notas distintas a las de la región, pero eso no significa que los integrantes de la comunidad autónoma no puedan presentarse a concursos en otras regiones", ha puntualizado el titular de Educación.

Otra de las novedades que recoge este acuerdo es que, una vez finalizado el proceso selectivo, todos los aspirantes a interinidades se ordenarán en una lista que baremará hasta un 45% la experiencia docente y otro 45% la nota final del examen realizado, que lo máximo que permite la legislación. Se deja así en un 10% la puntuación obtenida a través de cursos formación y otros méritos. En este sentido, también se ha acordado que los aspirantes puedan presentar la nota más alta que hayan obtenido en las cuatro últimas convocatorias, con la excepción de que se trate de especialidades no convocadas con posterioridad al 1 de enero de 2010, por la que podrían presentar una nota de convocatorias realizadas antes de esa fecha.

Emiliano García-Page y Ángel Felpeto con representantes de CCOO, UGT, STE, ANPE y CSIF

Los sindicatos con representación en esta Mesa Sectorial han decidido dar su apoyo a este pacto negociado durante un año con el Gobierno regional a pesar de "los aspectos negativos”. Pero la mayor crítica al pacto ha venido de la mano de la Asociación de Docentes Interinos (ADI) de Castilla-La Mancha. Consideran que el Ejecutivo va a "dividir" aún más a los interinos y ha demostrado que "no le importa ni el bienestar ni las condiciones laborales de los trabajadores interinos de la enseñanza", al igual que en la legislatura anterior del PP.

Mientras tanto, entre los retos educativos para el año que viene se encuentra evaluar la implantación experimental de la asignatura Educación para la Igualdad, continuar con el Plan de Mejora de Infraestructuras Educativas y cumplir con el progresivo aumento de las ratios y de las condiciones de los docentes. En 2018 hay también oposiciones en Educación, las primeras de la legislatura en Enseñanzas Medias. Concretamente, son 1.013 plazas de empleo público docente, 923 en Enseñanzas Medias, 50 para Conservatorios de Música y 40 plazas para Inspección, en lo que será, según ha dicho, la mayor oferta de empleo público docente realizada en Castilla-La Mancha desde el año 2010.

El reparto por especialidades de la oferta es de 923 plazas de Enseñanzas Medias, de ellas 704 de ESO y Bachillerato, entre las que destacan 140 para Matemáticas, 115 para Lengua Castellana, 100 para Inglés, 85 para Física y Química y 85 para Geografía e Historia. Por su parte, 219 para Formación Profesional de 17 especialidades distintas como Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 30 plazas; Organización y Gestión Comercial, con 20 plazas; o Formación y Orientación Laboral, con 16 plazas; y Procesos Comerciales, con 15 plazas. Y el resto, hasta las 1.013 que se convocarán, son 50 plazas de docentes en Conservatorios de Música y 40 plazas de inspectores.