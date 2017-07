El regreso de 'Stranger Things' ya tiene fecha y nuevo monstruo

El regreso del Demogorgon era algo que esperábamos desde el verano pasado, cuando Stranger Things se despidió dejándonos huérfanos de nuevo. La bomba nostálgica de Netflix consiguió meter en una coctelera los referentes de toda una generación, desde Los Goonies hasta E.T el extraterrestre, pasando por la última exaltación de los años 80 de J.J Abrams, el filme Super 8.

Sus ocho capítulos fueron un aperitivo exiguo pero delicioso en una época de sequía de nuevas ideas. Ahora, la serie regresará el próximo 27 de octubre a la plataforma de video on demand más poderosa con su segunda temporada.

Lo acaba de anunciar Netflix en las redes sociales de todos los países en los que opera. No en vano, seguro que para muchos es una noticia de interés mundial.

"Hay puertas que no pueden ser cerradas", sirve de lema para una nueva aventura y para recordar a los espectadores que aún quedan hilos sueltos. Once, Mike y el resto de la pandilla derrotaron al Demogorgon y salvaron a Will Byers de sus garras, pero se tendrán que enfrentar a un nuevo monstruo en los próximos capítulos.

"Nuestro equipo de efectos visuales es muy bueno. En la primera temporada eran también muy guays. Pero el Shadow Monster es demasiado loco", dijo Finn Wolfhard, el joven actor encargado de interpretar a Mike, en una entrevista para TV Guide. La criatura ya tiene nombre, y en poco tiempo el equipo de Stranger Things filtrará alguna imagen para poner cara a este nuevo enemigo.

Mientras tanto, para amenizar la espera hasta otoño, dejamos por aquí el tráiler que estrenaron en la pasada Super Bowl.