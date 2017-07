La liquidación anual confirma que la valenciana es la autonomía peor financiada

Lo llevan avisando meses -algunos, incluso años- y los datos vuelven a confirmarlo: la Comunidad Valenciana es la peor financiada del Estado español. El Ministerio de Hacienda ha trasladado este lunes el importe de la liquidación de 2015, que se ingresará en las arcas autonómicas a finales de mes.

Esta cifra, junto a la cuantía que se recibirá por el sistema de financiación ordinario, supone que la Comunitat Valenciana tendrá en 2017 unos recursos disponibles de 2.053,05 euros per cápita, lo que la sitúa como la peor financiada de todas las autonomías. La asignación se queda a 264 euros euros per cápita de la media estatal.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha explicado estos datos tras presidir la comisión mixta Consell-Corts Valencianes, a la que periódicamente acude Francisco Pérez, el representante valenciano en la comisión de expertos, a explicar los avances en el informe que sentará las bases para la reforma del sistema de financiación. Para Soler, estos datos son un nuevo aval que señala la necesidad de este cambio.

Cada valenciano recibirá este ejercicio 2.053,05 euros por el sistema de financiación

"Esta situación no es soportable y por ello reivindicamos soluciones. A ser posible, la puesta en marcha cuanto antes de un nuevo sistema de financiación estable, y si no, un Fondo Extraordinario “one off” para este año, que nos compense. De lo contrario, no podremos cumplir con el objetivo de déficit" ha advertido de nuevo el titular de Hacienda.

Si multiplicamos los 264 euros de diferencia en la asignación por la población de la Comunidad Valenciana, la cifra se aproxima a 1.300 millones. "¿Les suena?" ha ironizado el conseller a los medios. 1.300 millones es la diferencia entre la financiación que recibe la media española y la que reciben los valencianos.