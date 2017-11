Decenas de miles de personas llenan el centro de Valencia para exigir una financiación autonómica justa

Tras una (60.000, según los organizadores) pancarta en la que podía leerse "El poble valencià exigeix un finaçament just" (El pueblo valenciano exige una financiación justa), decenas de miles de personas han empezado a desfilar a partir de las seis de la tarde de este sábado por el centro de Valencia en una gran manifestación que reclama la reforma del modelo de financiación autonómica.

Encabezados por representantes de la sociedad civil, que han sido formalmente los convocantes, y con una segunda fila en la que se situaban los políticos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y los dirigentes del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, solo el PP no se ha sumado a la reivindicación.

Precedida por gigantes y cabezudos y un grupo de dolçaina i tabalet, la marcha ha reunido una multicolor variedad de banderas, entre senyeres, enseñas sindicales y de partidos políticos y de otras organizaciones, así como numerosas pancartas con lemas como "Un finançament just, més inversions en dependència" (Una financiación justa, más inversiones en dependencia).

Los líderes políticos valencianos, en la segunda fila de la manifestación.

La manifestación ha sido convocada por los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, cuyos secretarios generales, Ismael Sáez y Arturo León, la encabezaban junto al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, que se sumó también a la convocatoria, y ha contado con la adhesión de numerosas organizaciones sociales, sindicales y cívicas, de las universidades y de todos los partidos excepcto el PP.

"Esta situación es insostenible, perjudica nuestro presente y nuestro futuro", ha señalado al inicio de la manifestación Ismael Sáez, de UGT. Tener una injusta financiación, según el dirigente sindical "significa tener empresas con escaso valor añadido, bajos salarios y no poder disputar el beneficio a los empresarios y tener en el futuro bajas pensiones. Queremos que el Gobierno del PP ponga inmediatamente en marcha la reforma del sistema".

"Si el Gobierno no modifica el sistema, habrá más movilizaciones"

"Sentimos una gran satisfacción de poder contribuir a una causa justa", ha asegurado, por su parte, Arturo León, de CCOO. "Tenemos una gran manifestación cívica, reivindicativa, unitaria y democrática. No queremos hacer victimismo. No estamos de acuerdo con los criterio de reparto de fondos. Para nosotros está muy claro, el Gobierno tiene que atender las justas reivindicaciones de esta gran respuesta de la sociedad valenciana. Si no lo hace, habrá más movilizaciones".

"Es un orgullo estar aquí como presidente de los empresarios valencianos", ha dicho Salvador Navarro, de la CEV. "El mensaje es muy claro y va por los intereses generales de los valencianos. Esto tiene que servir para que el lunes todos los partidos políticos se sienten a negociar por esta necesidad de que superemos esta financiación injusta".

Vista de la manifestación por una financiación justa en Valencia.

Se trata de una movilización que recoge la reivindicación, expresada en acuerdos unánimes de las Corts Valencianes, de un reforma urgente del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace tres años y que sitúa a la Comunidad Valenciana como la peor financiada.

El presidente valenciano, Ximo Puig, se ha entrevistado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en varias ocasiones para reclamar un nuevo modelo, que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios que configuran el Estado del bienestar, en materia de sanidad, educación y servicios sociales como la dependencia.

Cabecera de la marcha.

La reforma del sistema fue acordada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que encargó la redacción de un informe elaborado por un comité de expertos. El informe recoge la mayor parte de la reclamaciones valencianas. Solo la reivindicación de una condonación de la deuda histórica, acumulada por el déficit de financiación, quedó fuera del documento y se recogió en un voto particular del representante valenciano en la comisión de expertos, Francisco Pérez. La denominada deuda histórica con la Comunidad Valenciana alcanzaría los 16.000 millones de euros.