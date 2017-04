De refugi antiaeri per a 700 xiquets durant la Guerra Civil a museu

Motors d'avions de combat retrunyeixen en la costa valenciana. La Junta de Defensa Passiva dóna l'avís des del seu lloc de comandament i el vigía situat en el Miguelete activa les sirenes que anuncien una nova onada de bombardejos i, en conseqüència, ordenen el trasllat de la població civil als diferents refugis antiaeris construïts pel Govern republicà.

Aquest era el protocol que seguia la ciutat quan l'horror de la guerra l'envaïa, tal com consta en els bàndols municipals que es conserven d'aquella època.

En total es van construir a València al voltant de 300 refugis públics i privats entre els anys 1936 i 1939, període en el qual la ciutat va patir 400 bombardejos amb uns 800 morts. De tots els refugis, actualment queden localitzats una vintena.

Un d'ells, el que estava situat sota l'edifici principal de l'Ajuntament, que llavors albergava un col·legi, ha sigut rehabilitat i obert al públic com a museu per a recuperar el patrimoni associat a la Guerra Civil i en commemoració del 80 aniversari de València com a capital de la república.

Segons ha explicat aquest dimecres la regidora de Patrimoni Cultural, Glòria Tello, el refugi tenia capacitat per a albergar als 700 xiquets i xiquetes que feien classes en l'esmentat col·legi.

La infraestructura era subterrània i tenia excusats i banys amb un pou sec. A més, comptava amb una sala de màquines que el seu objectiu era fer circular l'aire de l'exterior.

Constava de cinc naus amb bancs correguts i tenia dos accessos. Els colors de les parets indicaven el nivell de protecció. Des de les entrades fins al final de les escales eren roges, la qual cosa indicava que hi havia risc de rebre impacte de metralla, mentre que ja a l'interior, les parets eren blaves el que indicava que els civils estaven fóra de perill.

Al costat del refugi, s'ha habilitat l'exposició 'La tempesta de ferro: refugis antiaeris a València', amb tot tipus de documentació sobre la construcció d'aquestes infraestructures de defensa i sobre els bombardejos per part de l'aviació italiana i l'alemanya, que recolzava a la franquista.

Tello ha informat que tota l'actuació (la rehabilitació del refugi i el museu) ha tingut un pressupost de 212.000 euros.

Mentre l'exposició ja es pot visitar de forma gratuïta en horari de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores fins al 6 de juliol, les normes per a accedir al refugi es publicaran aquest dijous en la web de l'Ajuntament: "Per seguretat el més probable és que es faça per grups de 20 o 25 persones demanant cita prèviament", ha comentat l'edil.

A més d'aquest refugi, l'Ajuntament està també rehabilitant el situat en el carrer Serrans i farà el propi amb un trobat recentment en Massarrojos.