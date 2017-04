Estos visionarios quieren que la realidad virtual se controle con la mente

En la saga escrita por J.K. Rowling, a Harry Potter le valían un par de palabras para elevar y mover objetos a placer con un poco de contacto visual y una varita mágica comprada en el callejón Diagon. Si bien recrear la escena es imposible, la realidad virtual y un buen puñado de sensores adosados a la cabeza podrían ser suficientes para que no necesitemos un conjuro para controlar cualquier experiencia solo con pensarlo.

Al menos eso pretenden las ‘startups’ que trabajan ya en el control mental aplicado a la realidad virtual. Una de ellas es la norteamericana Neurable, que ha desarrollado un ‘software’ capaz de analizar las señales cerebrales recogidas por un dispositivo compuesto por sensores secos que se fijan sobre la cabeza del usuario para luego determinar qué acción debe tener lugar en la realidad virtual.

“En realidad, el usuario no tiene que hacer nada”, explica el CEO de la compañía, Ramses Alcaide. “Es una respuesta subsconciente”, resume. No obstante, lo cierto es que con el sistema desarrollado a día de hoy por Neurable, el usuario necesita entrenar unos cinco minutos antes de comenzar la experiencia virtual controlada al más puro estilo telequinesis.

La empresa ha creado un equipo de sensores propios y utilizan de forma experimental las gafas de realidad virtual HTC Vive. No obstante, su objetivo no es desarrollar un dispositivo con el que registrar las ondas cerebrales para comercializarlo, sino crear un ‘software’ con el que controlar mentalmente cualquier tipo de experiencia en el mundo de la realidad virtual (desde partidas de videojuegos hasta viajes en el tiempo o a cualquier parte del mundo). Así, el objetivo sería esperar a que los fabricantes de gafas incluyan pronto sus propios sensores para leer e interpretar las señales de nuestro cerebro basándose en la tecnología de Neurable.

