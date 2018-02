Pro-soterramiento denuncia la instalación de la pasarela de peatones para el muro

La Plataforma Pro-Soterramiento ha denunciado el comienzo de la instalación de pasarela para peatones en las vías, a la altura de Santiago El Mayor. El objetivo de esta construcción sería salvar la circulación peatonal una vez se construya el muro, que cerrará estos accesos, según informan desde la plataforma, que se ha hecho eco de los movimientos en las vías a primera hora de la mañana.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con las autoridades institucionales pertinentes con el fin de contrastar la información, sin éxito.

HA EMPEZADO. Operarios en las zonas de alrededor del paso a nivel de Santiago el Mayor comienzan la instalación para la pasarela pic.twitter.com/khYDQldET1 — SoterramientoMurcia (@SoterramientoMu) 8 de febrero de 2018

En estos momentos se está procediendo a la descarga de la pasarela para cortar el paso a nivel . pic.twitter.com/iD0pKm0OCh — SoterramientoMurcia (@SoterramientoMu) 8 de febrero de 2018

El gabinete técnico de la plataforma ha emitido un informe en el que se reflejan una serie de exigencias ante la "falta de información" por las instalaciones que se están efectuando.

Miles de vecinos vuelven a pedir el soterramiento y la dimisión de Bernabé

Si hace cuatro meses los vecinos clamaban “Que no, que no queremos muro”, en esta ocasión una de las consignas más repetidas ha sido “Que no, que no tenemos miedo”, acompañados de gritos de “Resistiré” o “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”.

La concentración, anunciada el pasado 19 de enero por la Plataforma Pro-Soterramiento para “pedir la dimisión de Bernabé por el uso partidista de las instituciones”, ha contado con el respaldo de miles de personas agrupadas a las puertas de la Delegación de Gobierno.