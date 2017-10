Fomento no cederá y el AVE llegará a Murcia en marzo de 2018 y en superficie

El ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha comparecido en el Congreso de los Diputados para responder a las críticas de la diputada socialista María González Veracruz, que ha acusado al PP de "mentir repetidamente" sobre la llegada de la alta velocidad a la Región de Murcia.

De la Serna ha confirmado que el próximo 15 de noviembre comenzarán las obras de soterramiento, en su primer tramo de 530 metros, y que la alta velocidad llegará en marzo a través de la vía provisional, que requerirá del famoso muro para poder "garantizar la seguridad de los peatones" según palabras de Adif y Fomento.

De la Serna ha reiterado que los plazos establecidos "suponen hechos, no promesas" y ha criticado que "esta es la auténtica realidad y no lo que están diciendo", contestando el ministro de Fomento a las acusaciones socialistas sobre "las falsas promesas" y las "palabras huecas" del Gobierno.

"No son proyectos ni propuestas, hay una empresa constructora que está ejecutando los primeros 530 metros lineales de soterramiento. Hay una empresa a la que algunos no dejan trabajar, me parece increíble que esté de acuerdo con eso", ha respondido De la Serna a la diputada socialista, en referencia a los boicots que han sufrido las obras del AVE durante las multitudinarias protestas en la ciudad de Murcia.

Por lo tanto, parece irrevocable la decisión de inaugurar la alta velocidad a inicios de 2018 en superficie, lo que supondrá el incumplimiento del protocolo de 2006 que firmó el ayuntamiento de Murcia y que quedó reflejado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Ese convenio de 2006 ha sido defendido por González Veracruz. La diputada socialista ha explicado que en Murcia "tenemos un problema social sin precedentes, el soterramiento no es cosa de hoy, es una lucha de hace décadas y que hubo un punto de inflexión con el convenio de 2006", ha dicho. La Diputada nacional ha pedido así al ministro que se comprometa hoy con los murcianos "a mostrar públicamente el proyecto integral del soterramiento, a decir cuando empiezan las obras del proyecto complementario, qué pasa con la estación del Carmen y que, por supuesto, se garantice todo el soterramiento, hasta Nonduermas".

🔴 @mariagv: «Sr Ministro lo que necesitamos los murcianos son garantías; diga hoy, aquí, cuándo vamos a conocer el proyecto de soterramiento» pic.twitter.com/09Myz7W5jt — juan carlos ortega (@jcarlos_ortega) 25 de octubre de 2017

"28 autobuses a Madrid"

El portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, ha aparecido esta mañana en los micrófonos de Onda Regional de Murcia, donde ha comentado la actualidad del soterramiento y la manifestación que el próximo sábado 28 de octubre tendrá lugar por las calles de Madrid con visita incluida al ministerio de Fomento.

Además de contradecir las palabras de Íñigo de la Serna, asegurando que del soterramiento "solo se han aprobado 530 metros de los más de 7.000 que había reflejados en el protocolo de 2006", añadiendo que "no hay nada que garantice" el soterramiento integral de las vías del AVE a su paso por Murcia.

Contreras ha anunciado también que ya se han llenado una veintena de autobuses, y en los próximos días se prevé llenar hasta 28. Además, decenas de vecinos han confirmado su asistencia en vehículo personal. Contreras ha explicado también que se están coordinando junto a asociaciones de vecinos de la Comunidad de Madrid para que se unan a la marcha, e incluso ha sido informado de que acudirán "más vecinos de Madrid que de Murcia". También ha explicado que aunque va más gente de la que esperaban, la manifestación de Madrid no se podrá comparar con las más de 40.000 personas que protestaron en la Gran Vía de Murcia.

Respecto a la actualidad de la alta velocidad, Contreras ha señalado que vecinos de Valladolid acudirán a la marcha, solidarizándose con la protesta. En Valladolid, según Contreras, ha ocurrido lo que no quieren que pase en Murcia, y es que la ciudad leonesa sí se encuentra partida en dos por las vías del AVE y las obras de soterramiento han sido canceladas por la quiebra de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

"Peligran los cercanías"

La plataforma Pro-Soterramiento denuncia a través de un comunicado que la falta de previsión en la llegada del AVE a Murcia puede traducirse en el fin de los cercanías por pérdida de viajeros y calidad de servicio al plantearse transbordos en Albatera.

El primer punto del protocolo de 2006 "era que todos los tráficos debían quedar integrados en la nueva estación", indica el comunicado. Como han denunciado los sindicatos ferroviarios, añaden "los planes de ADIF son: por un lado introducir AVANT, cuyos precios se multiplican por dos, al tiempo que reducir la estaciones en servicio de la Baja del Segura, – Orihuela, Elche, Alicante – y por el otro, realizar transbordos en Albatera, lo que supone de facto una atentado para una línea clave que da servicio".

"Sin embargo, la apuesta de la Región de Murcia del AVE como sea, trae consecuencias para nuestros vecinos de la Vega Baja y para los millones de viajeros que usan esta línea". Además, el comunicado concluye con una petición expresa: "Llevamos años abogando por la necesaria articulación del transportes de viajeros de cercanías con el de media y larga distancia, regulando con una adecuada inversión, renovación de la línea, electrificación y mejoras que no pueden ni deben pasar por la inauguración de un tren".