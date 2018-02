El vídeo sobre los mitos contra la inmersión lingüística: "¿Dónde he aprendido yo a hablar castellano si he estudiado en Catalunya?"

Dónde he aprendido a hablar castellano? pic.twitter.com/wfKjb9mL4t — Pol Gise (@PolGiseVine) 18 de febrero de 2018

"Me llamo Pol y llevo dos noches sin poder dormir porque estoy ahí con el runrun", comienza un vídeo del actor Pol Gise que lleva a la hora de publicarse esta noticia más de 6.000 retuits. El motivo de su preocupación es que está pensando "dónde coño he aprendido yo a hablar castellano. Os juro que no lo sé".

"Porque pienso... a ver, soy catalán, he estudiado en Catalunya, donde todo el mundo sabe que el castellano se discrimina pero completísimamente. Y yo con mi familia siempre he hablado en catalán", reflexiona. Le ha preguntado a su madre, asegura, "¿tú me apuntaste a clases clandestinas de castellano, no?".

Hasta que cae y cambia el tono: "Calla, igual es que todo es mentira y si os lo creéis es porque sois... estáis desinformados". "Nada, es porque estáis desinformados, que quede claro. Informaos un poquito", dice.

El vídeo es una respuesta irónica al debate surgido estos días acerca de la escolarización en catalán, cuyos detractores defienden que los alumnos no salen de la educación obligatoria con buen nivel de lengua española. El número de familias que han solicitado que a sus hijos no se les aplique la inmersión lingüística fue de 150 familias en 2016, el 0,007% del total. Además, los alumnos de Selectividad catalanes tienen una mejor nota media en castellano que en catalán.

Pol Gise se despide con un "adeu" que aclara que significa "adiós", "a ver si se van a pensar que les he insultado o algo". El vídeo de Pol Gise ha recibido los elogios de políticos como Pablo Iglesias o Albano Dante Fachin.

Bru-tal!!! Clases clandestinas de castellano!!! Pura verdad y con humor. Lo que más les jode: la verdad y que nos riamos de ellos. Gracias @PolGiseVine https://t.co/mPKtkFrejM — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 19 de febrero de 2018

Estas semanas han sido varias las personas que han relatado en Twitter su experiencia con la escolarización en catalán con mucha difusión. Como la periodista Anna Pacheco, que contó que "si hablamos catalán (y es una suerte) es gracias a este modelo".