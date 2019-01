Mercadona y las políticas de igualdad: "la equidad es un valor irrenunciable"

Jornadas laborales estables, cierre los domingos y festivos, permisos por cuidado de menores, bajas por maternidad y por paternidad más largas, pionera en España en la instalación de guarderías gratuitas -incluida la alimentación- para los hijos en un centro de trabajo... Todo ello convierte a Mercadona en un referente en las políticas de conciliación entre las empresas de distribución y en una de esas empresas en las que todo el mundo quiere trabajar.

Estas políticas son las que vienen a apuntalar y a mejorar el nuevo convenio colectivo en vigor desde el pasado 1 de enero, igual que su nuevo plan de igualdad, el tercero ya porque fue una de las primeras empresas en ponerlo en marcha con la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres que obliga a ello a las compañías de más de 250 trabajadores. Los dos se estrenan con una vigencia de de cinco años y con acuerdo y satisfacción entre representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa.

"La mejor decisión"

José Manuel Herrera es empleado de tienda y trabaja en el supermercado Mercadona de la Avenida de las Ciencias, en Sevilla. Tiene 35 años y entró en la empresa desde 2011, cuando era universitario y compatibilizaba estudios y trabajo, pero apostó por la estabilidad que le ofrecía la compañía y pasó de contrato de fines de semana a 40 horas semanales. "Gracias al sueldo y la estabilidad que me ofrecía me pude comprar una casa, un coche... Fue la mejor decisión que pude tomar".

Casado con una compañera, tienen una niña de 4 años y un niño de 1 año. Fue él quien decidió solicitar la reducción de la jornada laboral cuando nació el segundo. "Uno de los dos tenía que hacerlo y quise ser yo para tener la oportunidad de disfrutar de mis hijos y repartirnos las labores domésticas", cuenta. "Mi coordinador no me puso pegas. Estoy encantado", continúa. Se siente un privilegiado. "He sido padre gracias a Mercadona. Sin estabilidad laboral no me habría atrevido a dar el paso", concluye.

José Manuel Herrera es empleado de tienda y trabaja en un supermercado Mercadona de Sevilla /foto: Luis Serrano

Blanca Berro, de 34 años, es coordinadora del supermercado de Mercadona ubicado en la calle José García Díaz, también de la capital hispalense. Técnico Superior en Administración y Finanzas, empezó en la empresa en 2010 como trabajadora de tienda y con el claro objetivo de promocionar. "Sabía que si me esforzaba, Mercadona me brindaría la oportunidad de crecer profesionalmente, como así ha sido", comenta. "Empecé en caja y reponiendo mercancía, pedí que me formaran en las labores de pescadería y acabé formando yo a otros compañeros", prosigue.

En su opinión, "es una satisfacción poder trabajar en una empresa que valore tanto al componente trabajador, que apueste por la promoción interna y que ofrezca igualdad de oportunidades, porque gracias a ello he podido llegar a ser directiva y me gustaría seguir creciendo. Llegaré hasta donde mi empresa me permita llegar", vaticina.

Crecimiento compartido

Sus historias no son una excepción en Mercadona, empresa reconocida por haber hecho de la igualdad una de sus señas de identidad. "Ofrecer medidas más sociales y más igualitarias nos servirá, sin duda, para que las personas que forman Mercadona estén satisfechas y comprometidas al 100% para garantizar un crecimiento sostenible y poder compartirlo con los cinco componentes de la compañía: el jefe (cliente), el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital", ha enfatizado en este sentido Jesús Yelo, director de la División Relaciones Sindicales de Mercadona.

"Hay que valorar otros aspectos recogidos en el nuevo convenio colectivo, que posibilitarán la puesta en práctica, de forma progresiva, de otras mejoras, que harán que los trabajadores puedan disfrutar de una distribución de su jornada laboral que optimice el tiempo de trabajo y de descanso, a través de la creación de un observatorio del que formaremos parte activa y donde serán objeto de estudio las reivindicaciones e inquietudes", ha apuntado Ana Micó Maestre, responsable del sindicato FeSMC-UGT.

Por su parte, José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, ha destacado "la importancia que tiene la introducción de mejoras en aspectos sociales y salariales, siendo esta última una de las más importantes en la historia de este convenio colectivo ya que se garantizan subidas reales para toda la plantilla de Mercadona".

Las mejoras laborales en vigor desde este año

Entre las novedades relacionadas con la igualdad, destaca que incluye la baja por paternidad de hasta siete semanas, dos más de las que fija la ley, igual que para las madres ya se ofrecía la opción de prolongarla 30 días sobre las 16 semanas; la ampliación de la excedencia por cuidado de hijos hasta que el menor cumpla los 12 años, en lugar de 8 como ya contemplaba; y la posibilidad de obtener este tipo de permisos, con reserva del puesto de trabajo hasta tres años, en caso de violencia de género. Igualmente, en caso de tener a su cargo un niño de 12 años y disfrutar de una reducción de jornada laboral, los trabajadores podrán solicitar un cambio de contrato a tiempo parcial hasta los 15 años del menor y luego volver a tiempo total si lo desean.

Como prueba de la aceptación de estas medidas, sirva un dato: en 2018, sólo en Andalucía, 434 trabajadoras optaron por alargar en 30 días los cuatro meses de baja maternal. En paralelo, en el conjunto del país y en 2017, un 4,4% de trabajadoras de la plantilla decidió ser madre; 17.682 empleados (tanto hombres como mujeres) disfrutaron de jornadas laborales reducidas; y el 42% de los puestos promocionados ese año fueron para mujeres.

Se trata, en definitiva, de una trayectoria que empezó hace más de dos décadas, cuando Mercadona inició la implantación de su Modelo de Calidad Total. E l balance del plan de igualdad 2014-2018, sustituido por el nuevo, destaca entre sus hitos que un total de 310 trabajadores se acogieron a la excedencia por cuidado de hijos, establecida entonces hasta los 8 años del menor, pero también la evolución de todos estos años de experiencia.

De este modo, entre 2010 y 2017 la empresa ha pasado de tener en su plantilla un 30% de directivas a un 47%. "La equidad es un valor irrenunciable en el modelo de la compañía, que aplica desde 1997, y de manera transversal el principio de que a misma responsabilidad, mismo sueldo", exponen.

Una política con reconocimiento internacional

Según la Harvard Business Review, que recoge las conclusiones del estudio realizado por las profesoras de la escuela de negocios Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Zeynep Ton y Sarah Kalloch, la política laboral de esta cadena permite ofrecer una "buena experiencia" a los clientes.

En el estudio sobre La situación de la conciliación en España, publicado por el Instituto Internacional de Ciencias Políticas figura en el número 4 de las empresas que mejor se ocupan de este derecho, por detrás de Repsol, Leche Pascual y Vodafone.

En paralelo, la política de recursos humanos de Mercadona ha sido reconocida de nuevo en el último Estudio Merco Talento y repite en el primer lugar del ranking de su sector, escalando tres puestos en el general, hasta el sexto lugar, convirtiéndose igualmente en la primera empresa no cotizada del país.

Y también lo destaca la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su estudio El empleo atípico en el mundo, donde subraya de esta empresa que su forma de gestionar su plantilla es una de las claves de su estrategia de competitividad.