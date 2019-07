El Gobierno andaluz rectifica, admite la brecha salarial de género en la Junta y hace ostentación de políticas de igualdad

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos reconoce que existe una brecha salarial de género en la sociedad y en su propia Administración, donde los funcionarios ocupan más puestos de dirección que las funcionarias, promocionan más rápido y, por ende, tienen mejores ingresos. Estos datos oficiales aparecen en los informes de impacto de género que acompañan a la ley de Presupuestos Autonómicos de 2017 y 2018, pero la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), negó esa realidad con unas declaraciones que han soliviantado a muchos, dentro y fuera de la Junta. "Evidentemente, no existe la brecha de género en el sector público", dijo este lunes.

Tras el revuelo que han provocado sus palabras, la Junta ha rectificado, y lo ha hecho con un mensaje ostentoso. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha presidido en San Telmo el pleno del Consejo de Participación de las Mujeres, un órgano adscrito a la Consejería de Igualdad (depende del Instituto Andaluz de la Mujer) e integrado por organizaciones de mujeres con el objetivo de canalizar sus reivindicciones e intereses, promoviendo la participación en el diseño de las políticas de igualdad de género. Moreno ha arropado públicamente a la consejera Ruiz tras las críticas recibidas por cuestionar la brecha de género, y ha ratificado el compromiso de su Gobierno para hacer de "Andalucía una tierra en la que haya igualdad de oportunidades para todas las mujeres".

El presidente ha posado con la consejera de Igualdad y todas las mujeres participantes del Consejo. Horas después, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), ha sido quien ha corregido a su compañera y ha aclarado que la posición política del Gobierno andaluz sigue siendo de lucha contra la brecha salarial y la discriminación laboral hacia las mujeres. "La consejera sabe lo que decía y sabe que existe una brecha salarial aquí en el Gobierno de la Junta. Tenemos que luchar para equilibrar esa situación", dice Bendodo. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla trata así de cortocircuitar las críticas que le han llovido desde que Ruiz anunció el lunes que había pedido "ayuda" a las universidades andaluzas para obtener más "evidencias científicas" que demostrasen esa brecha salarial.

Todo empieza con una propuesta de Vox

Pero la polémica es anterior. La semana pasada, el grupo de extrema derecha Vox registró en el Parlamento andaluz una proposición no de ley instando a la Junta para que arbitre "medidas eficaces para no reconocer falsos planteamientos de tintes ideológicos y se apueste por la igualdad efectiva en el ámbito laboral en base a criterios de igualdad de oportunidades, descartando preferencias y privilegios por razón de sexo, y en base a primar criterios de mérito y capacidad". Un periodista preguntó a la consejera de Igualdad por esta iniciativa, y Ruiz dejó abierto el debate planteado por Vox, obviando todos los informes oficiales que documentan la brecha salarial de género, incluidos los de la propia Junta.

La oposición de izquierdas -PSOE y Adelante Andalucía- y los sindicatos CCOO y UGT, responsables de informes sobre brecha salarial, han cargado duramente contra la consejera, reprochándole su "dependencia" de Vox y sus planteamientos "negacionistas". Bendodo ha resituado el debate, aclarando que la Junta reconoce este problema y quiere combatirlo, pero también ha afeado a la oposición que trate de "patrimonializar cuestiones ideológicas en las que todos estamos de acuerdo". "Esto es una historia ficticia para decir que unos son los buenos y otros los malos", advierte el titular de Presidencia.

Sin embargo, cuando se le ha preguntado si los socios de Gobierno -PP y Ciudadanos- van a rechazar la proposición no de ley de Vox -en tanto admiten la existencia de una brecha salarial de género-, Bendodo ha sido esquivo y ha asegurado que desconoce el contenido de esa iniciativa. La propuesta del grupo de extrema derecha no llegará a Pleno hasta después de las vacaciones de verano, puesto que esta semana será el debate monográfico sobre los Presupuestos Autonómicos de 2019.

El portavoz de la Junta se ha mostrado visiblemente molesto cuando le han preguntado por su alianza con la "ultraderecha" de Vox. "Hay muchas más opciones en este Gobierno que hablar de Vox. Ustedes están empeñados en Vox, Vox, Vox. No creo que sea mejor ni peor la ultraderecha que la ultraizquierda, a ustedes a lo mejor sí. Yo no hablo en términos peyorativos de nadie. Los han votado los andaluces. Éste es un Gobierno moderado, que habla con todo el mundo. Hay cosas buenas y malas de Vox y del PSOE. No nos van a encontrar a demonizar a un grupo político", concluye.