La consejera andaluza de Igualdad reclama "evidencias científicas" sobre la brecha salarial después de que Vox cuestionara su existencia

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha respondido con tibieza a la propuesta que trascendió este domingo por el partido que sustenta el Gobierno andaluz, Vox, en la que pide a la Junta que negara la existencia de la brecha salarial de género entre hombres y mujeres. Ruiz, que ha participado en Sevilla en el Fórum Europa Tribuna Andalucía, no ha contradicho el postulado de la extrema derecha y ha dicho que ha solicitado a los rectores de las universidades andaluzas "evidencias científicas" que corroboren dicha brecha salarial, que los sindicatos UGT y CCOO sitúan, respectivamente, en el 24,3% y en el 23,5% en la comunidad autónoma, según estudios presentados este mismo año por las organizaciones sindicales. La Encuesta Anual de Estructural Salarial, presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 21 de junio, habla de una brecha salarial en España de un 21,9% (en Andalucía, una mujer cobra 5.888 euros menos que un hombre), según la estadística oficial, que la OCDE sitúa actualmente en un 13,6% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En el turno de preguntas tras pronunciar la conferencia-coloquio 'Una nueva forma de gestionar las políticas sociales', la consejera, que el pasado febrero dijo que la brecha salarial "sigue siendo un problema muy grave", ha aludido directamente a una reunión de este 5 de julio con los responsables de las instituciones académicas en la que les pidió "ayuda" en este sentido y les trasladó la necesidad de acudir a "investigaciones rigurosas para no confundir a la ciudadanía" en esta materia. "Es una guerra que no beneficia a nadie. Es importante basarse en evidencias científicas. Que nos den datos y cifras reales", ha comentado Ruiz, señalando al respecto que resulta "necesario buscar apoyos en investigaciones externas" e indicando, en todo caso, que "la brecha salarial en el sector público andaluz no existe".

Contradicciones

Acerca de esta última cuestión, el Informe de de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de Andalucía para 2018, actualmente prorrogado por PP y Ciudadanos, señala que "la diferencia salarial es uno de los principales elementos de la desigualdad laboral entre hombres y mujeres", que "se cifra en 2015 en Andalucía en 3.887 euros anuales", y hace numerosas alusiones a la divergencia salarial entre hombre y mujeres en Andalucía en diversos sectores del ámbito público contenidos en dicho estudio, que se refiere al presupuesto público. Este informe contradice la afirmación de la consejera sobre la brecha salarial en el sector público. A estos datos hacen alusión también desde el sindicato CSIF tanto para la administración pública como en las empresas privadas.

Ruiz, que ha sido repreguntada por la presentadora del acto respecto a los estudios publicados respecto a la brecha salarial "por UGT y CCOO", ha respondido "por supuesto que sí" que los conoce. La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, presente en el acto celebrado este lunes en el Hotel Alfonso XIII, se pronunciaba esta misma mañana al respecto, calificando de "pura realidad" la cuestión puesta en duda por la formación de extrema derecha, advirtiendo a la consejera que "el lobo está en la casa", en alusión a Vox Andalucía, uno de cuyos representantes ha estado presente en el acto de este lunes:

Cenicienta, Bella son personajes de cuento pero la Brecha Salarial y la violencia machista son pura realidad. Cuestionar la integridad del INE, Hacienda y Eurostars es una barbaridad!! @RocioRuizDom el Lobo está en la casa. @AndaluciaJunta no puede dar la espalda a las mujeres. https://t.co/Kdn1015XPQ — Nuria López Marín (@nurialomar) 15 de julio de 2019

Brecha en carreras científicas

La consejera ha sido más contundente a la hora de referenciar "la brecha de género en carreras científicas y tecnológicas", aludiendo a "problemas de educación en valores desde la infancia" y apostando por "un cambio cultural" para "no cortar los sueños de las niñas".

Ruiz también ha sido preguntada por las subvenciones "ideológicas" a las que se ha referido también Vox la semana pasada. En ese sentido también ha eludido contradecir dichas afirmaciones del partido de extrema derecha y ha recordado que las ayudas se otorgan "por concurrencia competitiva" y que "si las ha habido a dedo, es una cuestión del pasado". "Lo importante es el control, la baremación y la evaluación a través de indicadores objetivos", criticando que hasta ahora "no había una evaluación objetiva" en este aspecto, agradeciendo en cualquier la "importantísima labor" de las asociaciones y colectivos que trabajan para la defensa de los derechos LGTBI.