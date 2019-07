Vox negocia con la Junta de Andalucía para 2020 retirar ayudas a asociaciones LGTBI y sindicatos "con una visión política"

El partido de extrema derecha Vox quiere que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos revise los criterios por los que se otorgan subvenciones a asociaciones que, según dicen, están politizadas. La formación que sustenta al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) cuestiona las ayudas públicas que reciben, principalmente, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones del colectivo LGTBI. Su intención es que los Presupuestos Autonómicos de 2020 recojan una minoración del dinero público que la Junta destina a estas asociaciones, una condición que ya está incluida, de forma genérica, en el acuerdo presupuestario suscrito con PP y Ciudadanos el pasado 13 de junio.

Vox ha puesto el foco político sobre la nuca de los sindicatos de clase y de las organizaciones de gays y lesbianas, como hace meses lo hizo con las ayudas y recursos de la Junta para la lucha contra la violencia de género. Ahora corresponderá al Ejecutivo andaluz traducir la exigencia de su aliado a un cambio normativo o a un ajuste presupuestario que no será sencillo. El criterio que plantea Vox para retirar o recortar las ayudas a sindicatos y entidades LGTBI es subjetivo: la formación de extrema derecha denuncia que muchas de estas organizaciones reciben subvenciones por encima de su representatividad real -"los sindicatos sólo representan a menos del 10% de los trabajadores"- o directamente que no cumplen el objetivo para el que se les conceden las ayudas. El portavoz parlamentario se ha detenido en el caso de los sindicatos, a los que la Junta les concede un papel de "interlocutor e intermediación con los trabajadores que en la realidad no tienen". "El criterio para otorgar las subvenciones debe de ser la utilidad social", subraya el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, aunque sin perfilar quién decide qué es utilidad social.



La propuesta del partido de extrema derecha ya está recogida en su documento político, compartido con el Gobierno andaluz, pero ha cobrado fuerza después de los incidentes que sufrieron los miembros de Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, el pasado sábado. Vox ha condenado los ataques a la formación naranja y ha cuestionado abiertamente que "se sigan manteniendo las ayudas públicas a organizaciones que defienden una visión política, sectaria y frentista”. “No se puede subvencionar a las asociaciones que se dedican a agredir a otros”, ha dicho Hernández sin nombrar específicamente a ninguna entidad. “No quiero que se tome una parte por el todo, pero sí pienso que se otorga representatividad a determinadas asociaciones que dicen que hablan en nombre de todo un colectivo y eso es incierto”, subraya.

La Junta de Andalucía está de acuerdo en replantear la política de subvenciones heredada del Gobierno socialista, cambiando pliego de condiciones y estableciendo nuevos criterios. Otra cosa es que PP y Ciudadanos suscriba el planteamiento ideológico de Vox, que podría implicar una revisión de la Ley andaluza de bvenciones. En el caso de los sindicatos, el replanteamiento de su representatividad y de su utilidad social puede chocar directamente con la Constitución. “No estamos en la merma de derechos, no queremos que se discrimine a nadie por su orientación sexual, pero no vamos a seguir pagando a asociaciones cuyo objetivo no es la defensa de esos derechos”, advierte el portavoz.

Ciudadanos ha eludido sumarse al planteamiento general de Vox, pero sí ha criticado que el anterior Gobierno socialista tuviera "preferencia" por dar ayudas "por razones políticas y electoralistas a un colectivo u otro", apunta el portavoz parlamentario, Sergio Romero.