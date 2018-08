Pedro Sánchez garantiza un acuerdo con las comunidades autónomas para el reparto de los menores no acompañados

Después de que la Comisión sectorial de Migración de esta semana terminara sin un acuerdo para repartir solidariamente a los menores extranjeros no acompañados (MENAS), y la consiguiente muestra de "insatisfacción" por parte del Gobierno andaluz por la "falta de solidaridad entre territorios" que mostraba tal desacuerdo, el presidente español ha asegurado este sábado que habrá acuerdo. "Acuerdo va a haber", ha sentenciado. Y será, previsiblemente, en la próxima conferencia sectorial que tendrá lugar a principios de septiembre, como ha anunciado al presidente.

"El Gobierno de España es muy consciente del reto que representan los menores no acompañados. Pero la migración no llegó con este Gobierno, lo que ha llegado es la política migratoria", ha afirmado Sánchez durante la rueda de prensa junto a la canciller alemana Angela Merkel tras su comida de trabajo en Sanlúcar de Barrameda ante la pregunta sobre los más de 3.600 MENA que acoge Andalucía."Espero que (el acuerdo) cuente una visión compartida a un desafío compartido que está afectando indudablemente a Andalucía y a otras regiones". "No contemplamos otro escenario que no sea el acuerdo entre las CCAA".

"No parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo (en relación al último barco de open Arms) y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad de éstos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas", afirmó la junta de Andalucía hace dos días. A estas quejas el jefe del ejecutivo ha asegurado que "en solos dos meses, el Gobierno ha ideado un plan de choque para abordar la crisis migratoria destinando unos 30 millones de euros para fortalecer la acogida de los migrantes, y ha establecido un mando único que coordine los flujos migratorios y combata las mafias".

Además, ha anunciado que, "si hay presupuestos generales del Estado para 2019 se procederá a rescatar el fondo solidario de migraciones para comunidades autónomas que liquidó el Gobierno del PP".