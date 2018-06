Principio de acuerdo en la hostelería malagueña: ¿el fin de las kellys en la Costa del Sol?

Los sindicatos y la patronal de la hostelería firmaron entre el lunes y el martes, de madrugada, un preacuerdo que parece alejar definitivamente los nubarrones de huelga veraniega en los hoteles, bares y restaurantes de la Costa del Sol. Pasadas las dos de la madrugada, Comisiones Obreras remitió una nota de prensa informando de la firma de un "principio de acuerdo". La patronal hotelera AEHCOS ha colgado un comunicado ya por la mañana: "Esta madrugada hemos alcanzado un preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, para la firma del convenio laboral de Hostelería". Patronal y sindicatos han ilustrado el acuerdo con una foto conjunta.

Los términos elegidos revelan la cautela con la que deben tomarse estos anuncios. El viernes pasado los sindicatos también anunciaron fumata blanca, el presidente de la patronal confirmó que había acuerdo, las instituciones emitieron sus comunicados de felicitación, y unas pocas horas después los sindicatos anunciaron la ruptura de lo que no era sino un frágil preacuerdo.

Es cierto que ahora hay un elemento añadido. AEHCOS ha emitido una nota hablando del "esencial paso" para la hostelería malagueña. Durante la tarde del pasado viernes, cuando se rompió todo, no hubo pronunciamiento oficial de los hoteleros. Sí hubo, sin embargo, declaraciones de su presidente, y una entrevista con este medio. Luis Callejón confirmó el preacuerdo anunciado por los sindicatos y aseguró que, "aunque nada es imposible", no veía posibilidades de ruptura "vista la voluntad de las partes". Y sin embargo, se rompió. Los sindicatos volvieron a advertir de que este mismo martes convocarían formalmente la huelga si no se encauzaban las conversaciones.

¿Qué pasó en esas diez horas? ¿Por qué han negociado durante diez horas este lunes para resolver lo que parecía resuelto antes del fin de semana? El punto de fricción recaía en aplicar el convenio a los trabajadores externalizados (como las camareras de piso o los recepcionistas) recogiendo esas condiciones en el contrato que suscriban con la subcontrata. La patronal aceptó la fórmula, que obliga a la empresa subcontratada a aplicar las condiciones salariales y sociales recogidas en el convenio, y hace responsable al hotel del cumplimiento por parte de la subcontrata.

Lola Villalba, secretaria general de Servicios de CCOO en Málaga, explica a eldiario.es/Andalucía que el viernes "todos nos fuimos pensando que estaba todo listo". Sin embargo, asegura que cuando llegó el momento de plasmar en papel lo que se había hablado, la patronal pretendió sustituir la fórmula "personal que presta servicios de camareras de piso", preferida por los sindicatos por ser más amplia, por la expresión "categorías de camareras de piso", con lo que se dejaba la puerta abierta a dejar fuera de la aplicación del convenio a auxiliares o limpiadoras. "Cualquier cambio de palabra, cualquier coma cambia el significado. Esa parafernalia es algo habitual. Sabemos el espíritu pero luego hay que trasladar al documento la realidad de lo hablado", resume Villalba.

Finalmente se ha optado por la fórmula exigida por los sindicatos, según confirma a este medio Luis Callejón, presidente de AEHCOS, cuyo relato de lo ocurrido difiere del sindical. Según Callejón, nunca se produjo la ruptura, sino un simple aplazamiento por "problemas de redacción". "Lo que pasa es que a los sindicatos les gusta a veces el protagonismo, y romper las negociaciones es un titular", explica.

"Paz social por cinco años"

Callejón y Villalba coinciden en valorar el "preacuerdo" y creen que su firma hace casi imposible nuevos sobresaltos. Lola Villalba cree que se han conseguido condiciones dignas para todos los trabajadores aplicando una fórmula "única en España" y una subida salarial muy buena. Para Callejón, el preacuerdo asegura "paz social" por cinco años. "Hoy la palabra Kelly deja de ser de aplicación en la Costa del Sol", asegura. Además, el convenio de hostelería recoge una subida salarial del 13% durante los próximos cinco años, distribuida en porcentajes del 3% durante los tres primeros, y del 2% los dos últimos años, permitiendo que esta última subida sea mayor si el IPC también se incrementa por encima del 2%.

Quedan algunos pasos que son, supuestamente, meras formalidades. "Decorarlo y embellecerlo", según Callejón. El preacuerdo con los "dos o tres artículos nuevos o modificaciones" (según Villalba) pactadas deberá plasmarse en un convenio completo, que será formalmente aprobado por la mesa de negociación y trasladado a la administración para que lo publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando llegue ese momento, los hoteles malagueños tendrán que tratar a las kellys como lo que siempre fueron: trabajadoras de la hostelería.