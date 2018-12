Vox y PP se chocan con la norma básica de Andalucía: el Estatuto de Autonomía blinda Canal Sur, la televisión pública andaluza

La puerta que ha abierto el PP para cerrar Canal Sur como propone Vox en su programa (supresión de televisiones autonómicas) plantea reticencias desde el propio PP andaluz (Moreno dijo ayer que "no es razonable" y "no es viable") pero, sobre todo, choca frontalmente con la norma institucional básica de Andalucía, su Estatuto de Autonomía, que blinda el servicio público de radiotelevisión en su artículo 210. Asimismo, para reformar el Estatuto se requiere una mayoría de dos tercios del Parlamento. Y ahí las derechas ya no suman tanto (72 o 73 diputados).

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho este miércoles estar dispuesto a estudiar la propuesta de Santiago Abascal. Si el día anterior los populares no descartaban la posibilidad de dar consejerías al partido de extrema derecha, desde Génova se asegura que se analizará la viabilidad de esta posibilidad de cerrar la RTVA. "Prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería", ha dicho literalmente García Egea en una entrevista con Antena 3.

Según el artículo 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la iniciativa de su reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, "a propuesta de una tercera parte de sus miembros", o a las Cortes Generales. "La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas", dice textualmente.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado en 2007 señala que el servicio y la gestión de la radiotelevisión de Andalucía tienen carácter público y se prestan mediante gestión directa de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, habría que reformar de nuevo el Estatuto, como precisamente dijo el día anterior el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno.

"Eso no es razonable"

El aspirante a presidir la Junta señalaba que "para cerrar Canal Sur habría que modificar el Estatuto y eso no es razonable". "No es una decisión política, sino desde el punto de vista jurídico", añadía. Si la pretensión es un modelo "más eficiente y neutral, ahí estamos de acuerdo, pero "cerrarla es otra cosa y no es viable esa posición".

No ha sido el único dirigente del PP en negar el planteamiento de cierre que Génova acepta estudiar, aunque para ello haya que viajar algo al pasado. El 8 de junio de 2011, el entonces candidato a la Junta, Javier Arenas, señalaba en la Cope que el Estatuto de Autonomía de Andalucía habla de la necesidad de una televisión pública autonómica y destacó que nunca plantearía la desaparición de las televisiones autonómicas, considerando "imprivatizable" Canal Sur.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España también se ha mostrado contundente en contra del guante lanzado por Vox y recogido por el PP:

La @fape_fape considera un auténtico disparate las declaraciones de @TeoGarciaEgea en el sentido de que está dispuesto a estudiar la propuesta de @vox_es de cerrar @canalsur . El futuro de @canalsur no puede estar supeditado a un cambalache entre partidos #fape — FAPE (@fape_fape) 5 de diciembre de 2018