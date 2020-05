Los defensores de la playa virgen de Tarifa vuelven a levantarse, ocho años después, contra el ladrillo en la costa

La plataforma Salvemos Valdevaqueros se levanta de nuevo contra el ladrillo. Los avances en la tramitación del complejo residencial y hostelero 'Montevaqueros', que una promotora quiere levantar junto a la playa virgen de Tarifa (Cádiz), ha hecho que el movimiento resurja de sus cenizas y aspire a conseguir de nuevo la paralización de un proyecto urbanístico, como ocurrió hace unos años. "Lo de Valdevaqueros significó en su momento abrirles los ojos al cambio radical por la especulación que había del ladrillo en la costa española, ya no solo gaditana. Otra vez parece ser que ha despertado la llama".

Quien habla es Antonio Muñoz, portavoz de la plataforma ecologista que está de nuevo "en campaña" contra la urbanización cerca de la playa. La sociedad propietaria de los terrenos, Valdevaqueros Pueblo S.L., prevé un nuevo proyecto en la misma zona donde el TSJA prohibió en 2018 construir al anular el plan parcial aprobado en 2012 por el Ayuntamiento de Tarifa, que daba pie a una macrourbanización. Un recurso de Ecologistas en Acción logró entonces evitar que aquel proyecto viera la luz al alertar de que varios espacios naturales protegidos se verían afectados y de que no existía la preceptiva evaluación ambiental estratégica, pero la admisión a trámite de un nuevo recurso judicial, presentado por Buildingcenter S.A. y por la Junta de Compensación de Valdevaqueros Sector Sl-1, ha abierto las puertas de nuevo a la urbanización de la zona.

Los promotores defienden que la playa de Valdevaqueros no se verá alterada, que se trata de un proyecto "de referencia de urbanización ecológica, un ejemplo de urbanismo verde", y que ocupará el 7,6% del terreno disponible (60 viviendas y 240 plazas hoteleras por las 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras que contemplaba el proyecto anterior), con fecha de entrega prevista en la primavera de 2025, desde la plataforma no se fían y no quieren cerca a quienes quieran "matar el paraíso y a llenar esto de pisos", como decía la canción de Javier Ruibal 'Los Mares del Surf' que, allá por 2014, ya pedía "sálvame Valdevaqueros".

La "excusa" de la COVID-19

El apoyo a la campaña #SalvemosValdevaqueros y a la petición en Change.org, con más de 10.000 adhesiones, "pone en evidencia que existe un interés social por conservar, en su estado natural, el paraíso natural de Valdevaqueros frente a las empresas del ladrillo y especuladores", aseguran desde la plataforma. Muñoz afirma que "estamos enfrascados contra el proyecto este, pero estamos hablando con otros grupos para que no se produzca ese cambio radical que quiere implantar la Junta de Andalucía con la excusa de la COVID-19".

El portavoz teme que Valdevaqueros, contemplado desde 2013 como "suelo no urbanizable de especial protección", que ayudó a vetar el anterior proyecto urbanístico previsto, sea víctima del conocido decreto de simplificación normativa, y que la promotora y la Junta "aprovechen" algún "resquicio legal para llevar a cabo sin garantías de protección ambiental, sin participación ciudadana ni control público, una macrourbanización que responde a intereses especulativos basados en el ladrillo", denuncia la plataforma.

La plataforma, que también ha pedido al Ayuntamiento de Tarifa la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social de los terrenos que va a ocupar el complejo residencial y hostelero previsto, considera que el citado decreto "pone en peligro espacios como Valdevaqueros, Los Lances, Bolonia, no solo por el negacionismo ambiental que regirá las decisiones de la administración andaluza, sino porque se abriría la veda para construir sin freno ni protección ambiental".

Autorización Ambiental "a corto plazo"

Más recientemente, la Junta ha aprobado el anteproyecto de la futura ley andaluza del suelo, que aúna la legislación de ordenación del territorio y la ley urbanística, deroga tres leyes y tres decretos y elimina parte del articulado de otras 16 normas, con el objetivo de simplificar trámites y crear inversión. Muñoz explica a este medio que "sabemos que se ha registrado en la Junta el proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento de Tarifa. Nos hemos enterado por la ley de transparencia. Eso significa que, en corto plazo de tiempo, saldrá la Autorización Ambiental a exposición pública".

Según detalla, la plataforma está "tramitando cuestiones a nivel europeo, contactando con europarlamentarios, etc. para hacer, como en 2014, un armazón con apoyo contundente para parar otra vez la dependencia del ladrillo en la economía de la Junta". El primer paso en el que se trabaja es presentar una queja ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea. Según advierten, el proyecto 'Montevaqueros' afectaría a los parques naturales del Estrecho y de los Alcornocales, impactando de forma directa a una Zona de Especial Conservación incluida en Red Natura 2000, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

La campaña ecologista está siendo un "éxito" y no dan "abasto con los vídeos" que están colgando en sus redes. Ya han recibido más de mil, presume Muñoz, entre ellos los de Pepe Begines de No me pises que llevo chanclas, Martirio, Juan José Téllez, Tito Muñoz, Jorge Bezares, Esteban de Manuel, Ángela Aguilera, así como periodistas, músicos, artistas o deportistas entre otros ámbitos.