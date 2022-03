Un cúmulo de lecturas estimadas a la baja dispara las facturas de la luz este primer trimestre

Después de un primer semestre de 2021 pagando de media en la factura de electricidad más de 100 euros, en junio, cuando la subida del precio de la luz monopolizaba los titulares, en la casa de Marcos López empiezan a recibir cargos por la mitad o incluso menos. Sorpresa en las factura de julio, agosto, septiembre... ¡Pagaba menos luz que antes! Igual le pasaba a su compañera de trabajo. ¿Todo por la reducción del IVA? No; advierten que son lecturas estimadas, y que les figura en las facturas un consumo muy bajo de energía.

Un estudio con dos millones de facturas de la luz concluye que el recibo de los hogares de 2021 fue "similar" al de 2018

Saber más

Tienen la misma compañía, Endesa, y tarifa regulada. En octubre uno y en noviembre la otra llaman a Endesa y le muestran la preocupación por tantas lecturas estimadas: “Ha habido incidencia con algunos contadores, pero está en vías de solución”, es la respuesta. Presentaron reclamaciones por escrito, en noviembre, para que quedara constancia.

Endesa en estos dos casos les cargó a cada cliente casi 500 euros hace mes y medio, después de meses sin que los contadores (inteligentes) atinaran con el consumo real, y pese a que por teléfono la compañía les indicó que, llegado el caso, se negociaría un prorrateo en los pagos. Es cierto que podían haber devuelto el recibo y negociar el pago a plazos, pero antes de abrir esa posibilidad, la compañía cobra. Es más, a la reclamación presentada en noviembre no había respondido en enero de 2022 más que con SMS automatizados, cada dos semanas aproximadamente: “en breve contactaremos contigo”. Una de estos clientes confirma que lo único que sacó fue una “factura negativa” que le supuso el ingreso de 0,28 euros en su cuenta el pasado mes de febrero. Y días después, se redujo a la mitad, porque le cargaron 0,17 de nuevo.

“Hemos tenido una avalancha de reclamaciones de usuarios de distintas comercializadoras porque las distribuidoras, que ha podido ser Endesa u otras, no les han emitido la información sobre los consumos desde junio, cuando entró el sistema de tarificación por tramos horarios”, explica Rubén Sánchez, portavoz de Facua. “Eso ha provocado que no hayan emitido facturas o que lo hayan hecho con cuantías que no son reales en relación con el consumo, fruto de los errores de las distribuidoras al facilitar los datos”, agrega.

Denunciado a la CNMC

Crece, pues, la facturación acumulada, pendiente de emitir. Así que “hay usuarios que luego la han recibido de golpe, con hasta ocho recibos, que tienen derecho a pagarlos de forma prorrateada”. Es más, Sánchez pone el foco en que “sigue la incógnita de si les han emitido ya recibos correctos respecto a los consumos en cada tramo horario”. Por eso, Facua ha pedido una investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que todavía no ha anunciado “ningún expediente sancionador ni ha aclarado el nivel de errores en esas lecturas o emisiones de recibos”.

Igualmente, Rubén Sánchez matiza: “Cuando se emitan las facturas correctas tiene que hacerse sobre la base del precio que estuviese en vigor en el momento del consumo, no con el actual. Eso no se puede hacer y en teoría no se está haciendo”.

¿Cuántos clientes hay afectados por estas lecturas estimadas y, por tanto, por posteriores cargos tan elevados? Endesa no da la cifra, pero reconoce que se “ha podido producir un número de lecturas estimadas superior al habitual”, según apuntan fuentes de la empresa. Lo atribuyen a que el pasado 1 de junio de 2021 “se produjo el cambio en la estructura de tarifas que ha supuesto una profunda modificación en la forma en que se facturan los peajes y cargos” y “coincidió en el tiempo con la implantación interna de un nuevo sistema de facturación en la distribuidora para digitalizar los procesos e introducir mejoras en ciberseguridad”.

Prioridad para los que han pagado de más

Todo ello, según las mismas fuentes, “tras la implantación de los nuevos peajes y cargos” ha supuesto “retrasos en la facturación hasta que se estabilizaron los nuevos sistemas”. La compañía insiste en que lamenta “profundamente los inconvenientes que han podido sufrir los clientes” y que siguen trabajando para tener regularizada la situación “en el primer trimestre de este año”, dado que admite que hay casos en los que todavía no han conseguido cuadrar lo real con lo estimado.

La empresa reconoce también que se han dado las dos situaciones: facturas muy bajas, como los dos casos del primer párrafo, pero también muy elevadas. Pero recalca que ese incremento de lecturas no reales “no implica que se hayan realizado estimaciones de consumos elevados de forma generalizada”. Igualmente, señala que “en los casos en los que se ha producido una reclamación por estimación elevada se le ha dado prioridad”. También resalta la eléctrica que, “una vez se recibe medida real, se regularizan de oficio los consumos estimados sin que sea necesaria una reclamación previa, y la comercializadora traslada esa refacturación a su cliente”.

Segunda incidencia en menos de un año

No es la primera incidencia de este tipo el último año. Ya el pasado mes de mayo, es decir, antes de la nueva estructura de cargos y peajes, Facua alertó de un fallo en los sistemas informáticos de Endesa que había hecho que llevara meses “sin emitir ni cobrar cientos de miles de recibos a clientes de toda España”. El problema, que según la organización de consumidores se debía a que Endesa había actualizado su sistema de facturación, afectaba tanto a usuarios de su marca en el mercado libre como de su comercializadora de tarifa semirregulada, Energía XXI.

Desde Facua recuerdan que en estos casos, cuando la eléctrica cargue o reclame el pago del recibo acumulando la facturación de todo el periodo de la incidencia, los afectados “tienen derecho a rechazarlo, para lo que basta con comunicarlo al banco, y exigir a la compañía el abono de forma prorrateada”. Es más, “pueden llegar a pagar de forma aplazada en tantos meses como haya durado la incidencia”.

En aquella ocasión, tras el requerimiento de información enviado por Facua, Endesa indicó a la asociación a comienzos de febrero de 2021 “que el problema afectaba solo al 0,4% de sus clientes (menos de 40.000), pero un mes después la empresa reconoció a varios medios de comunicación que eran alrededor de 150.000”. Endesa anunció un mes después que la incidencia, que comenzó en septiembre de 2020, había sido corregida, pero Facua confirma que siguió recibiendo casos hasta bien entrado 2021.