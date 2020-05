La Junta desata la polémica por crear una "insignia" para el presidente con los símbolos oficiales de Andalucía modificados

Domingo. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, comparece con un atril nuevo. Ya no aparece el habitual logo de la Junta (aprobado hace unos meses por el Gobierno de PP y Ciudadanos) sino un nuevo distintivo que, observado el detalle, representa el escudo oficial de la comunidad autónoma modificado: sin la leyenda 'Andalucía por sí, para España y la Humanidad', laureado y coronado.

Las voces de sorpresa no se hacen esperar. Las críticas tampoco. La secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha considerado "una frivolidad" que la Junta "se dedique" a hacer escudos en estos momentos de pandemia por el coronavirus, por lo que ha pedido que lo retiren "cuanto antes y cumplan el Estatuto de Autonomía". Así lo ha señalado en una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que, al principio, pensó que era "una broma" cuando lo vio en la solapa del presidente del Gobierno andaluz. Díaz, que ha reprochado que pueda ser "un escudo que se ha hecho Moreno como presidente de la Junta".

Inmaculada Nieto, portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía y miembro de IU, también ha criticado el cambio.

El gobierno de Moreno Bonilla se pone laureles y corona en los reportajes que paga con dinero público, y ahora en un escudo del Presidente. Tunean el escudo oficial por su clamorosa ausencia del social, ese que Andalucia necesita y en el que la derecha ni está ni se la espera. — Inmaculada Nieto 🔻 (@InmaNietoC) May 3, 2020

La presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado este lunes en una nota al presidente del Gobierno autonómico "que rectifique el acto de apropiación y manipulación cometido sobre el escudo de Andalucía, al tiempo que ha declarado su sorpresa por que el máximo dirigente, en plena pandemia de coronavirus (...), esté “más preocupado en ocultar sus propios complejos coronándose a sí mismo rey del sur".

La senadora de Adelante Andalucía y conocida andalucista, Pilar González no ha dudado en pronunciarse públicamente:

El escudo de Andalucía no tiene corona ni laurel.

El del Presidente de la Junta sí?

Por qué?

Su dignidad mana de la propia Andalucía, no de ninguna heráldica familiar de Poniente.#Herculespic.twitter.com/mRKUzbUJlI — Pilar González ۞ (@Pilaresdiferent) May 3, 2020

Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía han explicado que ni la bandera ni el escudo "se han tocado". En otras instituciones, como algunos ayuntamientos y el Parlamento, "tienen un distintivo propio y esto es lo mismo", explican. Aunque en el Parlamento la insignia representa el escudo sin más añadidos. Comentan estas fuentes que "el presidente del Gobierno andaluz luce, desde el 20 de febrero, un pin en la solapa con un sello nuevo que va a distinguir al Gobierno y a sus consejeros. No es una modificación del escudo de Andalucía, recogido en el Estatuto, sino un símbolo nuevo que aprovecha los elementos del escudo y añade laurel y corona" - y añaden que "sólo lo pueden lucir el presidente y los consejeros". Este domingo, lo que se hizo fue el cambio de atril porque protocolo lo consideró "más sobrio". "Se parece mucho a uno que ya se usa en el Parlamento andaluz", aseguran.

Detalle del escudo conocido este domingo

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz han visto "con estupor como el actual presidente de la Junta, falsificaba el escudo de Andalucía, saltándose el que está establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía" por un "invento ridículo con corona y hojas de laurel, con reminiscencias borbónicas, que no es oficial, colocándolo tanto en el atril mientras estaba en una comparecencia oficial en el Palacio de San Telmo, sede la de la presidencia de la Junta de Andalucía, como en un pin de la solapa de su chaqueta".

"Este atentado de un presidente de la Junta contra el símbolo que representa al pueblo andaluz gracias al cual ostenta el cargo, no es una cuestión menor. De sobra sabe Juan Manuel Moreno (PP) que los símbolos son una cuestión de extrema sensibilidad porque nos representan como comunidad". "Es un movimiento- añaden- para minar la autonomía poco a poco".

¿Puede hacer este uso el Gobierno andaluz?

Para Antonio Manuel Rodríguez, patrono de la Fundación Blas Infante (padre de la patria andaluza) profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, la respuesta es un no. De hecho, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz como portavoz de la Plataforma de Andalucía Viva denunciando la alteración del escudo. Se remite a los artículos 1 y 2 de la ley 3/38 que desarrolla el Estatuto de Autonomía andaluz en los que se describe el escudo como símbolo oficial y se adjunta una imagen.

Rodríguez asegura que la clave está en el artículo 3 de la misma ley. "El artículo 3 describe dónde es obligatorio usarlo": "Punto 6. Los distintivos usados por las Autoridades de la Comunidad Autónoma. 7. Los objetos de uso oficial en los que por su carácter representativo deban de figurar las insignias de Andalucía". Por eso, explica, "lo tienen que utilizar obligatoriamente (párrafo 6) y tiene que estar en los objetos que representen a Andalucía". "

Sin modificar el escudo oficial, el presidente ha hecho un uso ilegal añadiendo una corona", plantea Antonio Manuel Rodríguez. "Pongo un ejemplo: de la misma manera que sería ilegal que el presidente del Gobierno comparezca con un escudo sin la corona, es ilegal que aparezca el escudo andaluz con la corona. Ha habido una alteración".

La misma ley a la que se ha remitido directamente la Fundación Blas Infante en su cuenta oficial de Twitter:

➡️ Ley 3/1982, de 21 de diciembre, sobre el himno y el escudo de Andalucía. Artículo 2. Se declara modelo oficial del escudo así descrito el que a continuación se inserta pic.twitter.com/TNV3vFf5fw — Fundación Blas Infante (@FundBlasInfante) May 3, 2020

"No se puede confundir la libertad de expresión (puede ponerse el pin de una hermandad o el escudo de un equipo de fútbol, un lazo) pero tiene el deber legal cuando actúa como presidente de la Junta de Andalucía, y tiene que usar el escudo de la Junta. Incumple un deber de representación institucional". "Como republicano, defenderé siempre el escudo de España lleva la corona y otro uso es ilegal".

"O lo usas como es o no lo usas"

Salvador Cruz, Catedrático de Historia en la Universidad de Jaén, y especialista en la Autonomía andaluza, ha expresado sus sorpresa. "El presidente representa a todos los andaluces y le rige la norma del Estatuto de Autonomía y los símbolos de los andaluces y sus usos", comenta. "Si usas el símbolo o lo usas como es o no lo usas. Se ha modificado el logo de la Junta sin problema pero los símbolos no es lo mismo", explica. "Los símbolos son los que son. Entiendo que no se pueden hacer reinterpretaciones. Hay cosas que son difícilmente interpretables". Como conocer añade que "en niguna redacción que yo conozca aparece ninguna corona, que yo recuerde".

Javier Aroca, antropólogo y jurista, ex director de investigación del Centro de Estudios Andaluces, afirma que "es una ilegalidad" porque no cumple el estatuto. "Es una torpeza. Y una manipulación. Añadirle una simbología heráldica que no tiene ninguna relación con el Escudo es una manipulación. La corona y el laurel tienen una significación que no corresponde con el estatuto". "Están vulnerando la ley", insiste. Y reclama que "la contestación a este asunto sea seria. Se olvidan deliberadamente de una historia que empieza en 1918, con hitos históricos. Y hacen referencia otras instituciones que no tienen que ver con la autonomía de Andalucía".

El profesor Rodríguez afirma rotundo "que esto no es una tontería". "Hay un ánimo de cambiar lo que representa el escudo. Simboliza una nacionalidad histórica". "Está resignificando Andalucía de una forma amable acorde con la ultraderecha". Y remata: "cuando alguien lleva la medalla de Andalucía es el premiado, pero no es una institución ni la estás representando. El presidente y el Gobierno sí representan una institución".