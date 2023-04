Un pueblo de Granada supera los problemas de contaminación del agua y el municipio vuelve a tener suministro

Los vecinos de Alamedilla, municipio de la comarca de Los Montes de Granada, vuelven a tener agua corriente, después de que los problemas de contaminación por nitratos, asociados al uso de una fuente de suministro no apta para el consumo humano, se hayan superado. Esta vez y a diferencia de lo que ocurrió entre 2016 y 2017 cuando la localidad estuvo 500 días sin agua potable, el corte se ha solventado en apenas una semana, merced sobre todo a la insistencia del Ayuntamiento, ya que se llegó a plantear que el suministro permaneciese inoperativo hasta julio.

Este corte del agua para el consumo de los vecinos se produjo después de que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía detectase en dos análisis consecutivos que el nivel de nitratos que salía por los grifos de los 600 lugareños de Alamedilla excedía el límite recomendado. Este se sitúa en 50 mg/l y en ambos casos se superó esa cifra primero con 51 mg/l y después con 78 mg/l. Un descubrimiento preocupante que tiene su explicación por el uso de una fuente de suministro que estaba contaminada, tal y como confirma el Consistorio.

Fruto de unas obras que estaban previstas en dicho tanque, que no es el manantial principal que suele surtir al pueblo, desde el Ayuntamiento de Alamedilla se optó por trasvasar el agua hacia la fuente principal que se vio contaminada por elevados niveles de nitratos. Como explica el alcalde de la localidad, Torcuato Cabrerizo (PSOE), su afán era “no desperdiciar agua, sobre todo en un momento como en el que estamos en plena sequía”. El problema es que, como alrededor del municipio hay una gran cantidad de tierras de labranza, el uso de pesticidas en la agricultura han acabado contaminando un tanque que tiene poco uso.

Plazos acortados

Un hecho del que fue consciente tarde el Consistorio y que obligó a Salud a cortar el suministro. El equipo de Gobierno reaccionó encargando varios análisis para confirmar que el agua ya era apta para el consumo, aduciendo que no se iba a utilizar la proveniente del tanque contaminado, sino la del manantial principal. No obstante, según explica el alcalde a este medio, desde la Junta de Andalucía extremaron las precauciones y, en un primer momento, se les llegó a comunicar que los análisis no serían apropiados si no pasaban varias semanas entre ellos, lo que habría obligado a que los vecinos de Alamedilla estuviesen sin agua corriente hasta julio.

Pero la insistencia del Ayuntamiento de la localidad, así como su compromiso de que no vuelva a suceder por el mismo motivo puesto que, como explica Cabrerizo, “desde este Consistorio nunca se va a querer contaminar a los vecinos”, Salud ha acabado levantando la restricción y desde este lunes hay de nuevo suministro de agua. Hasta ese momento, la Diputación de Granada estaba ofreciendo el servicio a través de un camión cisterna.

Pese a la buena noticia que supone recuperar el abastecimiento hídrico, el regidor de Alamedilla admite que localidades como la suya, muy rodeadas por grandes zonas agrícolas, se verán expuestas más a menudo a este tipo de situaciones, especialmente si la sequía impide que haya precipitaciones que renueven el agua: “Estamos trabajando en lo que puede suceder y tenemos claro que se puede volver a repetir dadas las circunstancias”.