El detenido por el ataque a dos iglesias de Algeciras en la que perdió la vida un sacristán no es “una persona con un compartimento normal” y la semana anterior al suceso fue expulsado de una de las mezquita de esta ciudad de Cádiz. Así lo ha señalado el imán de la mezquita mayor de Algeciras, Omar Khamleni, tras afirmar que el atacante “no era habitual” de su mezquita.

“Lo que se sabe es que es una persona que mentalmente no está en su sano juicio y que ha tenido problemas en alguna mezquita. En la nuestra decía que por qué la gente subía con los pies mojados y en otra se le ha expulsado, no se le ha hecho caso porque pedía que no se cerrase la mezquita nunca”, ha explicado Khamleni en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

“No nos representa”

En esta línea, ha aseverado que en su mezquita, que abre cinco veces al día para el rezo, “ha estado hace diez días una vez”, mientras que en otra “estuvo la semana pasada y se le ha expulsado por exigir cosas ilógicas”. “Pero no es habitual de ir a la mezquita, que sepamos”, ha añadido al respecto.

Asimismo, el imán ha defendido que Algeciras “es una ciudad ejemplar” donde “hay muchas nacionalidades viviendo juntas, una ciudad de paso, pero a pesar de todo se vive aquí de mil maravillas”. “No quiero que nadie piense que esta persona representa a la religión, los musulmanes o los marroquíes. No conocemos a esta persona”, ha recalcado.

En otro orden de ideas, ha subrayado que desde la mezquita se intenta colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si ven “un elemento extraño”. “Trabajamos juntos para que haya una buena convivencia y un trabajo de tantos años no se puede ver afectado por un incidente que es difícil de controlar”, ha remarcado.