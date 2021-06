El alcalde de Jaén se tomará "unos días" para concretar la reestructuración del gobierno local tras quedarse en minoría

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha anunciado que se tomará "unos días" para concretar la reestructuración del gobierno local tras la salida de tres de los cuatro concejales de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento jiennense. "Me voy a tomar unos días porque hay que revisarlo, analizarlo y no tenemos una urgencia para desarrollar esta remodelación", ha dicho el primer edil.

Los tres concejales de Cs en Jaén se resisten a dejar el acta a pesar de la amenaza de expulsión de su partido

Saber más

La idea, según ha indicado Millán en rueda de prensa, es tenerlo todo cerrado "la semana que viene", de manera que se pueda dar a conocer cómo quedan las áreas una vez que las concejalías de los ediles de Cs que han roto el pacto de gobierno deben ser asumidas por los once concejales socialistas y la única concejala de Cs que se mantiene en el equipo de gobierno.

En este sentido, el alcalde ha avanzado que la concejala de Cs, María Orozco, mantendrá la Concejalía de Hacienda y asumirá "alguna responsabilidad más", al igual que el resto de concejales socialistas para cubrir los huecos que han dejado los tres ediles de Cs, María Cantos, Francisco Díaz y Miguel Castro.

Ha señalado que no se ha barajado ofrecer a los dos concejales de Adelante Jaén entrar a formar parte del gobierno local. En este sentido, Millán ha subrayado que hay "una hoja de ruta" con Cs y esa es la que se va a seguir apoyándose en apoyos puntuales para aquellas cuestiones que sean necesarias.

Desde el punto de vista personal ha reconocido sentirse "triste" y con sensación de "frustración personal" por lo ocurrido con estos tres concejales, con los que lleva "varias semanas" sin tener ningún tipo de contacto, al tiempo que ha cerrado la puerta a que la situación se pueda reconducir máxime cuando en las últimas semanas "no ha habido voluntad de acuerdo, ni de diálogo" frente a dos años de mandato en los que la tónica imperante ha sido la del "acuerdo y diálogo".

Sobre los motivos argumentados por los tres ediles para abandonar el pacto de gobierno, Millán ha dicho que "no hay un motivo específico" aunque a estas alturas "me sorprenden pocas cosas". El primer edil ha incidido en que los tres concejales "no han pensado en el interés general" y han optado por dar un paso encaminado a "un proyecto propio que ya se verá" y que "responde a una estrategia personal al margen de su propio partido" y que estaba "premeditada".

Sobre el futuro del grupo municipal de Cs, Millán se ha mostrado confiado en que el partido adopte de forma "rápida" una decisión que permita clarificar el panorama ya que "ahora mismo hay una disfunción que tiene que resolverse pronto en los próximos días". En este sentido, se está a la espera de lo que comunique Cs ya que si se adopta la medida de expulsión, los tres ediles pasarían al grupo de concejales no adscritos.

No es la primera vez que Cs tiene problemas con sus concejales en el Ayuntamiento de Jaén. En el anterior mandato (2025-2019) Cs obtuvo tres concejales a los que expulsó a los ocho meses de tomar posesión después de que en febrero de 2016 votaran a favor de subirse el sueldo, algo que hicieron con el apoyo del Grupo Popular, que entonces gobernaba con mayoría simple.

Los tres ediles pasaron entonces al grupo de concejales no adscritos y Ciudadanos se quedó sin representación en el Ayuntamiento de Jaén. Ahora, la decisión de estos tres ediles de salirse del gobierno podría suponer también su expulsión de la formación ya que, según el coordinador provincial de Cs, Miguel Moreno, "la infracción es muy grave".

En lo que respecta a la posibilidad de que estos tres concejales optaran por abandonar su acta de concejal, Millán ha manifestado que "por coherencia personal con lo que se ha debatido en este mismo pleno, sería coherente con lo que ellos han trasladado que cuando no asumen la representación o los postulados de su propio grupo político, deberían dejar el acta e irse a su casa", pero "veremos a ver si lo hacen o no".