El Ayuntamiento de Jaén, del PP, censura una conferencia sobre Sefarad impartida por una activista judía antisionista

El Ayuntamiento de Jaén ha censurado una conferencia que cuestiona la visión dominante sobre la cultura sefardí, titulada Sefarad, patrimonio universal. Sefarad no es Israel. La conferencia iba a ser impartida por la activista judía Liliana Córdova, también fundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, en el Salón Mudéjar del Palacio de Cultura de Jaén. Sin embargo, un día antes de su celebración, prevista para este jueves, el Ayuntamiento (gobernado por el PP) envió un correo a los organizadores informando de que no cedería el espacio. El evento se celebró finalmente en un espacio privado.

La asociación Al Quds había solicitado el espacio por escrito con sello de registro del pasado 1 de marzo, aunque pidió cambiar la fecha pocos días después. Según asegura David Peñafuerte, socio de Al Quds en Jaén, inicialmente la encargada de la gestión del espacio les aseguró verbalmente que no habría problema para concederlo, de modo que el pasado 15 de marzo la asociación lanzó el cartel anunciando el evento, con fecha y hora: 21 de marzo a las siete de la tarde.

"La siguiente noticia fue un correo electrónico informándonos de que nos denegaban la petición", relata Peñafuerte. En ese correo, el Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas deniega la solicitud porque, según dice, no ha recibido la documentación necesaria para ceder el espacio. Además, reenvía un correo (al que denomina "informe") de la persona encargada de la gestión del espacio. Esta técnico asegura que no puede emitir informe favorable porque no se han recibido los Estatutos de Al Quds ni el seguro de responsabilidad civil.

Desde la asociación señalan que nunca recibieron requerimiento alguno para presentar estos documentos, y que inmediatamente aportaron los Estatutos y copia del seguro de responsabilidad civil que tiene contratado el propio Ayuntamiento.

El Ayuntamiento admite que fue una excusa

Preguntado por eldiario.es/Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén ha admitido que estos requisitos fueron solo una excusa. Una portavoz asegura que el motivo de denegar el espacio es que el Ayuntamiento no cede sus locales para actos de tipo político. "El Ayuntamiento siempre ha tenido como principios que las instalaciones municipales se utilizan para actos educativos o culturales, pero nunca lo va a ceder para actos políticos o que supongan enfrentamientos de carácter social", ha explicado una portavoz, leyendo la respuesta que le había transmitido un responsable.

El artículo 11 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén dispone que "todas las personas y entidades ciudadanas tienen derecho a usar los locales, equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de reunión (…) sin más condicionantes que los derivados de las características del espacio y las ordenanzas municipales al respecto".

"Es censura y pura dura. ¿Quién dilucida qué es crear enfrentamiento social?", protesta Peñafuerte, que argumenta que, en todo caso, la conferencia también merece la consideración de "acto cultural". "Es una conferencia sobre Sefarad. Es inevitable hablar de algunas cosas, pero el título de la conferencia no es "Las malditas políticas de Israel", sino Sefarad,patrimonio universal".

Cartel de la conferencia

Liliana Córdova, una activista antisionista argentina afincada en Madrid que ha vivido 14 años en Israel, explica que su charla tiene por objeto explicar cómo la cultura sefardí existió también bajo el califato de Abderramán III y cuestionar el pensamiento dominante sobre las juderías en las ciudades españolas. "Sería mucho más interesante que las rutas en las juderías sean rutas de conocimiento de la cultura andalusí, pero como Israel es el que da el dinero para las juderías todo está viciado".

El objetivo de la charla era mostrar el carácter universal (y no israelí) de la cultura sefardí. "Diferencio mucho la historia de los judíos del relato que Israel quiere vender de esa historia", dice Córdova. La activista judía da charlas y conferencias habitualmente. Está habituada a las críticas, y explica que es la primera vez que se siente censurada.

Javier Márquez, alcalde de Jaén, está impulsando Jaén como destino turístico en Israel, y por eso se reunió el pasado verano en Tel Aviv con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Entre los atractivos de Jaén para los israelíes está su judería y el pretendido impulso a la recuperación del legado sefardí emprendido por el Consistorio. Según denunció el PSOE entonces, la promoción de la judería se confió a la asociación Andalucía-Israel, que preside Erik Jiménez, secretario de Comunicación del PP de Jaén.

El Ayuntamiento de Jaén utiliza ese y otros espacios para organizar eventos. En 2011 se celebró allí un curso de conferencias titulado "Los judíos de España: historia y cultura", organizado por la Delegación Andaluza del Consorcio Sefarad-Israel en Andalucía.