Moreno asegura que no tiene "presión" alguna de Casado sobre la fecha de elecciones andaluzas: "Esa decisión la tomo yo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este lunes que no tiene "presión" alguna por parte de la dirección nacional del PP, empezando por el presidente del partido, Pablo Casado, para que adelante las elecciones en Andalucía, y ha querido dejar claro que la fecha de los comicios autonómicos es una decisión que solo tomará él, en virtud de la potestad que le otorga el Estatuto de Autonomía.

"Yo no tengo absolutamente ninguna presión, quiero dejarlo de una manera muy clara. Nadie por parte de la dirección nacional, empezando por su máximo responsable, que es el presidente nacional, Pablo Casado, jamás me ha hablado ni me ha planteado ni me ha presionado absolutamente nada relacionado con la fecha electoral", según ha sentenciado el presidente, en declaraciones a los periodistas en Málaga.

Es más, ha agregado que aunque lo "presionaran", él tomaría la decisión "en función de los intereses de Andalucía y los andaluces": "Me da igual lo que diga todo el mundo, porque esa decisión la tomo yo, como dice el Estatuto de Autonomía, y solo la tomaría estrictamente teniendo en cuenta los intereses de los andaluces y de Andalucía".

El presidente ha insistido en que su intención es agotar la legislatura, y ha agregado que aunque las encuestan arrojen un resultado positivo para el PP-A si convocaran elecciones en los próximos meses, por encima de su interés "particular" o el de su partido, siempre estará el intereses de Andalucía y de los andaluces. "El interés de Andalucía y de los andaluces nos lleva a intentar completar la legislatura. Esa es mi voluntad", según ha recalcado Moreno, quien ha indicado que sólo se plantearía el adelanto electoral si no tuviera una mayoría parlamentaria para gobernar.

"No es que yo adelantara, sino que me obligarían a adelantar las elecciones. Espero y yo quiero desear que eso no pase", según ha expresado el presidente, que ha indicado que por ahora no hay "ningún problema" y se han aprobado en esta legislatura tres presupuestos autonómicos, lo que le da la "confianza para seguir trabajando en un clima de estabilidad".

"Yo soy de los que creen que las legislaturas están para cumplirlas y por eso voy a intentar por todos los medios cumplirla, pero desafortunadamente no tengo una mayoría parlamentaria", según ha indicado Moreno, quien ha agregado, no obstante, que las relaciones con su socio de gobierno de Ciudadanos (Cs) son magníficas y muy fluidas, mientras que también se ha referido a que depende de un socio externo como es Vox.

De otro lado, Juan Manuel Moreno ha señalado que el PP que lidera Pablo Casado se ha consolidado claramente como una "alternativa de gobierno y a va ser gobierno más pronto que tarde", en las próximas elecciones generales. A su juicio, eso se debe a la consolidación de Casado "como referente y alternativa" a Pedro Sánchez a lo largo de tres años en los que ha hecho una oposición "seria".

Para Moreno, la "sangría" que está sufriendo el PSOE es consecuencia de la "falta de diálogo, de permeabilidad y de cooperación con la sociedad y con el resto de instituciones".

En este sentido, ha recalcado que, durante esta pandemia del coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado decisiones tan importantes como el decaimiento del estado de alarma o sobre la no obligatoriedad de la mascarilla en espacios al aire libre sin consultar ni con los comités de expertos ni con las comunidades autónomas.

Para Moreno, esa "falta de diálogo permanente con la sociedad, con sus interlocutores y con las instituciones" hacen que se perciba al Gobierno de Sánchez como un ejecutivo "errático, sin hoja de ruta definida e instalado en la improvisación permanente", lo que "ahuyenta" a los ciudadanos y les genera una "enorme desconfianza en torno al proyecto de Sánchez".