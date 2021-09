Sierra Bermeja arde poco después de que se pidiese su inclusión en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

Que el paraje de Sierra Bermeja esté siendo arrasado por un gran incendio forestal no sorprende a los miembros de la Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional. "El incendio estaba cantado", dice su coportavoz, Javier Martos.

Esta plataforma lleva desde 2007 defendiendo la protección de Sierra Bermeja como parque nacional cuando realizaron la primera petición formal a la por entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE). El pasado junio, con el debate del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, tuvieron otra oportunidad. Y de nuevo, su reivindicación para garantizar la conservación de Sierra Bermeja quedó en el aire.

"Cuánto nos hubiera gustado incluir en este espacio Sierra Bermeja, pero faltaban dos requisitos fundamentales: la continuidad ecológica interrumpida por la carretera que une Ronda con San Pedro de Alcántara y la posibilidad de caracterizar todo ese espacio a la velocidad que necesitábamos", dijo la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Senado aunque no descartó una futura ampliación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

"El problema es de voluntad política", apunta la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, a elDiario.es/Andalucía. González defendió "por convicción y compromiso" la incorporación de Sierra Bermeja al nuevo parque nacional con "el afán de incorporar la mejor representación de la biodiversidad de España". Es decir, la senadora abogó por la protección de "dos ecosistemas únicos": los pinsapares y los afloramientos de peridotitas, rocas que datna de hace unos 25 millones de años, del periodo oligonceno.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves cuenta con una extensión de 22.979 hectáreas y, según González, "hubiera tenido más sentido, desde el punto de vista medioambiental, proteger un espacio más grande". Martos expone que el proyecto de ley, "deja mucho que desear administrativamente porque la declaración genera más flujo turístico y por tanto más masificación en una zona pequeña". En comparación, el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada es el más grande de España con 86.210 hectáreas. Para el miembro de la plataforma incluir las más de 40.000 hectáreas de Sierra Bermeja hubiera sido "más eficaz".

Sin recursos para la vigilancia

"La inclusión de Sierra Bermeja dentro del plan para declarar Parque Nacional a la Sierra de las Nieves se rechazó desde el minuto uno", dice Martos. Más allá de los argumentos dados por Ribera, la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional cree que las excusas políticas se basan en que Sierra Bermeja está denominada como Zona Especial de Conservación (ZEC), la mayor figura de protección que otorga la Unión Europea.

Sin embargo, como resalta Martos, esto no lleva ligada una asignación económica que garantice su conservación. "Los políticos se escudan en que la zona ya está convenientemente protegida, pero no tienen recursos para vigilar el Valle del Genal. Sólo hay un coordinador y dos agentes medioambientales", señala. Este periódico se ha puesto en contacto con la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que no ha atendido a las consultas realizadas.

La Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) confirma la denuncia de Martos: "Hay un coordinador y dos agentes forestales. La dotación también cuenta con un tercer agente, pero por necesidades del servicio no se encuentra trabajando allí", dice su presidente José Miguel Bellido.

Según la AAMAA cada provincia andaluza cuenta con cinco unidades biogeográficas que, a su vez, se dividen en dos o tres unidades integrantes (UI) que atienden a distintos municipios. Cada una de estas UI tienen a un coordinador y entre ocho y 12 agentes forestales. La UI del Valle de Genal, correspondiente a las localidades de la Sierra Bermeja, sólo tiene asignadas cuatro personas. "A todas luces esto es insuficiente", resalta Bellido, "pero es un dato que no sólo se circunscribe a esta zona sino que es algo generalizado en toda Andalucía". Hace 10 años la comunidad autónoma sumaba 1.300 agentes de medio ambiente. En la actualidad ese número es de 720.

"Zancadillas"

La existencia de distintos cotos de caza en el área también causa problemas para dar salida a la propuesta. "Esta es una excusa simplona", dicen, "porque están a pie de monte. Además la ley favorece la expropiación de estos terrenos y los municipios de Estepona, Jubrique y Casares tienen sus propios cotos de caza fuera de Sierra Bermeja".

La Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional pide a las administraciones que "aporten soluciones y no pongan más zancadillas". La senadora González insiste en que volverán a presentar la propuesta de inclusión. "En lo humano el incendio es irreparable, pero ha supuesto, desde la conservación, un toque de atención para zamarrear la conciencia de quienes tienen la posibilidad de revertir esta situación".

Cabe destacar, como publicó elDiario.es/Andalucía, que la Unión Europea destina partidas para la prevención de incendios y que la Junta de Andalucía sólo asigna un 0,8% de los presupuestado a esta labor. De 14,5 millones de euros presupuestados, se van a invertir 127.384 euros y se han aceptado 23 expedientes de 657 solicitudes.

Un gran incendio cada seis años

Sierra Bermeja se expande por más de 300 km² en la zona más occidental de la Cordillera Bética y está salpicada por una decena de términos municipales: Benahavís, Casares, Estepona, Genalguacil, Igualeja, Istán, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra.

Este último incendio, que se mantiene activo y que ha obligado a evacuar a más de un millar de personas, no es el único de 2021. El pasado 10 de mayo el Infoca, el dispositivo contra los incendios forestales de la Junta de Andalucía, activó su operativo para combatir otro fuego en la zona de Genalguacil que quedó controlado ese mismo día. Dos meses después, el 9 de julio, esta vez en el término municipal de Jubrique, otro incendio provocó la actuación del Infoca en el paraje "Peña Blanca". El fuego, que acabó extinguido el 20 de julio, calcinó 447,02 hectáreas.

"Sierra Bermeja es uno de los puntos calientes de Andalucía”, señala Martos. Así lo ratifica el estudio Sierra Bermeja y los grandes incendios forestales: una reconstrucción geohistórica (1950-2018) del propio Martos y del catedrático de Geografía Física de la Universidad de Granada, José Gómez.

La investigación arroja que la periodicidad de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, en esta montaña es de una media de seis años en el periodo entre 1975 y 2018. "La recurrencia temporal de estos incendios en Sierra Bermeja es altísima", dice Martos. A la espera de una confirmación oficial el incendio de este jueves ya ha calcinado más de 3.500 hectáreas.

"Un sitio privilegiado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se mostraba "muy satisfecho y orgulloso" de que la Sierra de las Nieves se declarase Parque Nacional. La comunidad autónoma se convertía en el territorio peninsular con el mayor número de estos espacios -tres junto con el de Doñana y el de Sierra Nevada-. Este reconocimiento se certificó, entre otros fundamentos, por los "valores naturales y culturales excepcionales" como recoge la Ley 9/2021 del 1 de julio.

"Sierra Bermeja es la mejor representación de los ecosistemas serpentínicos en España y en todo el Mediterráneo occidental", apuntan en la Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional. La presencia del pinsapo enfatiza la excepcionalidad de este lugar. Este abeto primitivo, endémico en las sierras de Cádiz y Málaga, se incluye dentro del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y en el caso del pinsapar de Sierra Bermeja, este es el único del mundo cuya población se levanta sobre peridotitas.

"Estas son unas rocas especiales procedentes de la corteza de la Tierra y que son producto del choque de placas tectónicas. Solo hay 15 o 20 lugares en el mundo donde se pueden encontrar y uno de ellos es Sierra Bermeja", apunta el profesor titular de Botánica de la Universidad de Málaga, Andrés V. Pérez Latorre.

En este territorio agreste y de pendientes abruptas poco crece. Fruto de las peridotitas el suelo contiene grandes niveles de metales tóxicos por lo que dificulta la vida sobre el mismo. Sin embargo, la zona tiene una serie de especies exclusivas de las sierras peridotíticas como las herbáceas Crepis bermejana y Cephalaria baetica o las asteráceas Galatella malacitana y Centaurea carratracensis, entre otras. También pueden encontrarse insectos bermejanos como los coleópteros Alphasida ferreri y Asida marginicollis amplicollis. "Sierra Bermeja es un sitio privilegiado por la riqueza de sus especies endémicas tanto de plantas como de animales", resalta Pérez Latorre.

La conservación de esta zona de "extraordinarios espacios naturales malagueños" es la mayor justificación que hace la Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional para su inclusión en la Red de Parques Nacionales. "Esta petición no es gratuita. Tenemos un ecosistema único", remacha Martos.