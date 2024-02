Apoyo institucional del gobierno asturiano a los ganaderos que bloquean Oviedo

El Gobierno asturiano ha aprobado este viernes una declaración institucional en la que expresa su respaldo al medio rural y su comprensión con el malestar de agricultores y ganaderos, además de la exigencia a la UE de que reduzca su presión burocrática sobre el sector.

Al texto le ha dado lectura poco antes de reunirse con los sindicatos agrarios URA y USAGA, convocantes de la protesta en Asturias, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia, a pocos metros de las calles donde decenas de tractores bloquean el tráfico por el centro de Oviedo después de que los agricultores pernoctaran en sus vehículos al concluir la protesta de ayer.

El consejero ha advertido, con los pitidos de los cláxones de los tractores que se colaban de fondo durante su comparecencia, de que se trata de un conflicto “que no se produce en Asturias” que se fue trasladando de unos países a otros y de ahí a los distintos territorios de cada Estado y que hay muchos argumentos compartidos con los manifestantes. No obstante, ha advertido de que la reunión con ambas organizaciones, que no estuvieron presentes en su reciente encuentro con el resto al no formar parte de la Consejo Agrario, no busca desconvocar ninguna movilización.

Marcos Líndez ha explicado que el encuentro se ha convocado para hoy dado que en la jornada de ayer tenía la agenda cerrada desde hace semanas y que, aún así, el Gobierno aceptó sobre la marcha que se celebrase un encuentro con la directora general de Ganadería.