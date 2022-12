La alcaldesa de Santander descarga en los clientes de la hostelería la responsabilidad por la suciedad del centro en la 'tardebuena'

La suciedad en las calles del Ensanche de Santander tras la celebración de la 'tardebuena' ha sido una crónica anunciada cuyo cumplimiento no ha sorprendido a nadie, como tampoco han sorprendido las quejas de los vecinos de la Asociación de Pombo y Cañadío ni la respuesta de la alcaldesa Gema Igual, quien ha vuelto a descargar la responsabilidad de los comportamientos incívicos en los usuarios de la hostelería.

"Parece que a ciertos políticos les gustaría que esto fuera un Magaluf o un Port Aventura del copeteo"

“Otra Navidad entre la basura. Felicidades @gemaigual por tu inacción frente a este problema sanitario en que se ha convertido la 'tardebuena'”. Esta fue la valoración irónica de Pombo y Cañadío en redes sociales por lo ocurrido en la tarde del 24 de diciembre en el eje de calles del centro que configura Peña Herbosa.

Independientemente del riesgo para la seguridad que implicaba la aglomeración sin control de varios miles de personas, la suciedad que estas dejaron a su paso ha superado los registros de basura acumulada en los tiempos prepandemia.

Gema Igual, este lunes, volvió a pedir comprensión y “solidaridad” tanto a los hosteleros como a los vecinos con sus derechos, el comercio y el descanso, respectivamente, descargando en el comportamiento de los clientes los restos del naufragio fiestero en que se convirtió el ensanche santanderino en los prolegómenos de la Nochebuena.

Ha anunciado la regidora santanderina que, dada la experiencia, se van a adoptar medidas suplementarias para la Nochevieja, consistientes en el refuerzo de los medios de limpieza posterior, ya que durante la celebración es imposible meter maquinaria entre la multitud.

“Tampoco me gustaron las imágenes que vimos - ha reconocido la alcaldesa- y a la Asociación de Pombo y Cañadío pediría que entendiera las situaciones excepcionales como son las de Navidad y tardebuena”. También pidió Igual comprensión a “los negocios de hostelería por que allí viven vecinos”. Los terceros en discordia, los clientes de la hostelería, vecinos de otras partes de la ciudad, también fueron objeto de llamamiento por la regidora, ya que les pidió que “entiendan el flaco favor que hacen a hosteleros y vecinos”.

En todo caso, la alcaldesa pidió que no se “estigmatizara” a la hostelería, reprochando el comportamiento incívico de los usuarios. “Nos cuesta entender que la gente lo deje como lo dejó -ha dicho-. Pido, como con todo, solidaridad con esos vecinos y hosteleros, pero también civismo y corresponsabilidad para todos. Los negocios de hostelería no han de ser estigmatizados porque no son ellos los responsables”.

El refuerzo de los mecanismos de limpieza para la Nochevieja consistirán en más medios materiales y humanos. Habrá más contenedores en la calle y un servicio de recogida que empezará a actuar cuando la fiesta termine, pero no antes. La propia alcaldesa es consiciente de que las medidas tendrán un efecto limitado: los contenedores de la 'tardebuena' no se llenaron, sino que la basura fue arrojada sin más a la calle.

Ha indicado Gema Igual que el número de sanciones interpuestas el sábado por la tarde rondó la veintena, pero este método de disuasión tampoco es efectivo, a su juicio: “Sí, se ponen sanciones. Pero es inviable ir con policías estando como estaba la calle”.

Para el Ayuntamiento, ni se puede evitar que los ciudadanos salgan a la calle, ni decirles dónde ir. “No se puede prohibir que en Nochebuena se esté en la calle. Hay situaciones excepcionales. Un Ayuntamiento no dirige a la gente. La convivencia entre hostelería y vecinos es complicada y aún más en fechas como esta”, ha concluido.