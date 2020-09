La Atención Primaria se desborda: médicos y enfermeras reclaman más medios para frenar una posible saturación

Tal y como viene ocurriendo en otras comunidades autónomas, la Atención Primaria cántabra también ha comenzado a plantarse ante lo que califican como una "saturación" del sistema ante la segunda ola de la COVID-19, lo que temen que termine por provocar un colapso en las urgencias de los hospitales.

"Es un problema que venimos arrastrando desde los recortes que hubo hace diez años, no se le ha dado importancia y ahora ha venido la pandemia y nos ha pillado así", explica Óscar Ortiz, delegado del Sindicato de Médicos de Cantabria. Y aunque en su caso son conscientes del déficit estructural que hay en número de médicos de Atención Primaria, lo que piden es una inyección económica "urgente" para poder pagar a los profesionales que quieran trabajar horas extra. "Están dispuestos a abrir los centros de salud entre las 15.00 y las 17.00, y es la única solución a corto plazo que vemos", señala Ortiz.

Por su parte, las enfermeras de la conocida como 'primera línea' también se han sumado a las reivindicaciones de sus compañeros alegando que su situación está "al límite", por lo que piden un aumento de la plantilla "para hacer frente a las nuevas funciones que está realizando la enfermera en la segunda ola de la pandemia". Así lo ha comunicado la secretaria autonómica de Satse Cantabria, Ana Samperio, quien también ha considerado que la Consejería de Sanidad "no tiene ningún respeto por la enfermería".

Centros de salud con los que es "imposible" contactar

El delegado sindical de los médicos de Cantabria también esboza en sus declaraciones a elDiario.es otro de los problemas de la falta de inversión en la Atención Primaria, y este es la necesidad de habilitar nuevas líneas telefónicas. "Está siendo imposible contactar con algunos centros de salud, y en algunas ocasiones es porque los médicos no dan a basto, pero también es porque los teléfonos están colapsados... Si en 2019 atendían 500 llamadas, en 2020 ¿cuántas llevamos? ¿5.000? No está preparado", relata Ortiz.

Él mismo reconoce que, precisamente, el "no poder ni hablar con sus médicos" es lo que está terminando por provocar que los enfermos acudan a las urgencias hospitalarias "cuando tendrían que ser atendidos en sus centros de salud". "Luego llegas al hospital y te dicen que tendrías que haber ido a tu médico de cabecera, pero no es culpa del médico ni de que no haya querido atenderte, sino de todo este problema al que nos venimos enfrentando", lamenta.

En este sentido, para el sindicato, la solución sigue pasando por un aumento en la inversión destinada a la Atención Primaria: "Actualmente se destina el 16% del presupuesto sanitario y pedimos, al menos, un 25%", concluyen.

Nuevas plazas de médico de familia

Unas horas después de que este periódico hablase con el delegado sindical de los médicos de Cantabria, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, anunciaba que en octubre la comunidad convocará el concurso de traslados con 52 plazas de médico de familia y 11 de pediatra de Atención Primaria "para paliar el déficit de estos profesionales en la región".

En las mismas declaraciones, Rodríguez aseguraba que se están dando pasos "para mejorar la situación y cubrir la necesidad de médicos de familia y pediatras", e incluso anticipaba que la Consejería podría llegar a plantearse la opción a la que dio luz verde en las últimas horas el Consejo de Ministros, consistente en contratar médicos graduados pero que aún no hayan cursado el MIR, es decir, que no tengan el título de especialista. "Es una opción que tenemos que barajar porque hay puntos que cuesta cubrir y a la que habrá que recurrir. Siempre será mejor tener un médico que no tener a nadie", finalizaba Rodríguez.