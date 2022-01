La alcaldesa de Santander justifica el retraso de las cuentas en la anulación de la plusvalía y la presunta pérdida de 2,6 millones

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este miércoles que si aprueba ahora el presupuesto municipal para 2022, la ciudad "renuncia" a 2,6 millones de euros, que dejaría de ingresar este año con motivo de la modificación de la plusvalía, por lo que piensa "resistir y reivindicar" para conseguir una compensación del Gobierno central.

"Por eso, si ahora aprobamos el presupuesto, ya no podemos hacer presión", ha señalado.

Así lo ha afirmado la regidora a preguntas de la prensa sobre el estado de la tramitación del presupuesto de 2022, que aún no se ha presentado.

Igual ha comenzado aclarando que "no tener presupuesto de este año no significa que se paralice el Ayuntamiento, ni muchísimo menos, porque está el presupuesto prorrogado del año anterior".

Además, ha indicado que "los cálculos y las cifras" ya están hechos, pero "estamos pendientes del Gobierno central", cuya "falta de previsión" ha llevado al Ayuntamiento de tener 12,6 millones de euros en ingresos por la plusvalía a 10 millones "gracias a la nueva normativa".

Una "merma" que supone a los ayuntamientos "un roto en los presupuestos" y por eso, ha dicho, los alcaldes han solicitado la celebración de una Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y un fondo económico para que el Gobierno de España compense esta pérdida, cuestión esta última que se tratará en la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Por eso, si ahora aprobamos el presupuesto, ya no podemos hacer presión, ya hemos renunciado a esos 2,6 millones de euros. Y yo, como alcaldesa de Santander, no estoy dispuesta a que los santanderinos renuncien a 2,6 millones de euros", ha subrayado.

"Es bueno tener un presupuesto aprobado, pero es mejor no dejar de reivindicar los derechos que tienen los santanderinos", ha remarcado la alcaldesa, que ha insistido en que, como otras ciudades, "Santander no quiere renunciar a 2,6 millones de euros", y que espera que "en breve" se convoque la CNAL y se aborde el fondo en la reunión mensual de la FEMP.

Con todo, Igual ha dicho que no puede "supeditar lo que vaya a hacer el Ayuntamiento a lo que vaya a hacer Pedro Sánchez" porque "no confío en lo que pueda beneficiar a los santanderinos". "La experiencia me dice que no puedo hacer depender a los santanderinos de Pedro Sánchez".

"Ahora estamos reivindicando, con una petición de CNAL y del fondo; como no sé lo que puede hacer el Gobierno, el Ayuntamiento actuará en consecuencia", ha declarado la regidora, que se ha remitido al "antecedente de resistir y reivindicar" que siguió para conseguir los remanentes de tesorería "y por eso Santander tuvo 60 millones de euros".

"Pues voy a intentar hacer lo mismo, resistir y reivindicar para que los santanderinos tengan 2,6 millones", ha declarado la alcaldesa.