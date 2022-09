Marcano, ante la subasta de Sniace: “Los gobiernos no tienen como cometido comprar empresas”

El consejero de Industria de Cantabria, Javier López Marcano, ha asegurado que el Ejecutivo regional no va a participar en la subasta de dos fincas de Sniace en Santillana y Torrelavega con la que comienza este martes el despiece de la fábrica. “Los gobiernos no tienen como cometido comprar empresas. No es esa la cuestión. No es que lo tenga que comprar el Gobierno. El Gobierno está comprometido en desarrollar suelos industriales, en atraer inversiones, en generar riqueza”, ha precisado el titular del departamento este lunes, a preguntas de los medios sobre la puja con la que se inicia la tercera fase de liquidación, en la que se subastarán todos los activos de la compañía.

El también responsable de Turismo, Comercio e Innovación ha aseverado que el bipartito PRC-PSOE desconoce precios sobre dicha subasta. “Nosotros no. Solamente nos reunimos con los responsables de Sniace”, los administradores concursales en la actualidad. Con ello, ha insistido en que regionalistas y socialistas “no compramos. Ese es otro tipo de gobierno, el que nacionaliza, el que compra empresas es otro tipo de civilización, no es la nuestra”, ha zanjado.

Por lo demás, y tras aludir al respeto y confianza en las relaciones con las empresas, Marcano ha indicado que el Ejecutivo sigue implicado en Sniace: “Aunque no lo convirtamos en noticia, sí trabajamos por el asunto”, ha expresado, para apuntar que están fijadas para antes de que acabe este mes dos reuniones con los responsables de Sniace, que se sumarán a otras tantas celebradas esta pasada semana y la anterior.

“O sea, que el asunto nos preocupa”, ha afirmado, a la par que ha subrayado que el Gobierno autonómico tiene “muchísimo interés” en este proyecto “estratégico” en una zona igualmente “estratégica” de Cantabria. “No es un proyecto local, es un proyecto comarcal incluso regional que preocupa a todo el Gobierno del que formamos parte y en el que queremos, en su futuro, estar presentes queremos ayudar”, ha dicho.

Para finalizar, Marcano ha considerado que el PRC-PSOE “está muy legitimado para decir eso”, palabras con las que se ha referido a la compra de las naves de la antigua Papelera del Besaya, que cesó su actividad y cerró hace más de dos años y medio.