La negociación entre la Dirección y el comité de Aspla termina este viernes sin acuerdo

La Dirección y el comité de empresa de Aspla tampoco han logrado alcanzar un acuerdo que acabe con la huelga este viernes a pesar de llevar desde las 10.00 de la mañana reunidos, por lo que los representantes de los trabajadores han decidido quedarse en la sala del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) por tiempo indefinido y no firmar el acta.

Lo han hecho “como acto de protesta” ante el “inmovilismo” del que acusan a la empresa, que según ha señalado el comité habría trasladado en la cita de hoy que su situación económica “no permite una oferta mejor” que la última propuesta que les había trasladado y que caducaba ayer.

De hecho, Aspla habría presentado de nuevo la misma oferta pero eliminando la ampliación del plazo de ultractividad y el acuerdo al que se ha llegado en el proceso de negociación relativo a la jubilación parcial, que se habría retirado.

Tras la reunión, ambas partes han remitido sendos comunicados que de nuevo ofrecen versiones contrarias, pues desde la empresa también se acusa al comité de “falta de voluntad negociadora” y de mantener un planteamiento “de máximos” y “fuera de toda lógica”.

El comité asegura que ha rebajando sus pretensiones, reduciendo el incremento salarial que pedía, eliminando los permisos retribuidos y la reducción de jornada y enfocándose solo en la revisión del IPC real y el cien por cien de atrasos.

Por contra, Aspla denuncia que “sigue manteniendo en todo momento todas sus exigencias de máximos (100% garantía de IPC, 100% retroactividad, plus noche y plus domingos en máximos, como desde el inicio del proceso” de negociación para actualizar el convenio colectivo que comenzó “hace casi once meses”.

También, el comité se ha quejado de que, “ante la aparición en prensa de la noticia de que la reunión había terminado sin avenencia cuando aún no se había cerrado la cita, el propio Orecla ha decidido cerrar el acto”, y tras protestar porque querían seguir negociando en la jornada en la que se cumplen 27 días de huelga, este organismo “ha reconsiderado su decisión” y se ha retomado la reunión.

Frente a ello, la Dirección dice que el comité “ha insistido en alargar la reunión celebrada en el día de hoy con objeto de simular una actitud flexible y conciliadora, cuando los hechos demuestran claramente lo contrario”, y que “ante esta situación, el Orecla se ha visto obligado a poner fin a la reunión ante la negativa del comité de empresa”.

“Resulta evidente la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes que ponga fin a esta situación. Todo esto es solo una muestra más de su clara falta de predisposición negociadora y voluntad de llegar a un consenso, con una huelga indefinida que casi cumple un mes desde que se inició y con la convocatoria de nuevas protestas en el horizonte”, ha criticado la empresa.

Aspla ha destacado que en los últimos días “más de 160 compañeros” se han ido incorporando a su puesto de trabajo, lo que ha permitido “reactivar varias líneas de confección” y, a su juicio, “pone de manifiesto la voluntad de muchos trabajadores” de “poner fin a una situación que nos está afectando a todos y que solo puede empeorar”.

En este sentido, espera que el número de empleados que acuden a trabajar en lugar de secundar la huelga “siga incrementando en las próximas jornadas para poder volver a la normalidad cuánto antes”, aunque ha advertido que las consecuencias que este paro tendrá para la empresa son “aún imposibles de cuantificar, serán graves y marcarán un punto de inflexión en el futuro de la Compañía”.

“Consecuencias ante las que el comité de empresa deberá responsabilizarse por el impacto que tenga en el negocio y, en consecuencia, en el empleo de los trabajadores de Aspla”, ha sentenciado la Dirección.