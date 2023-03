El Orecla vuelve a convocar una nueva negociación entre el comité y la Dirección de Aspla el próximo lunes

El Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) ha vuelto a citar al comité y a la Dirección de Aspla el próximo lunes, 13 marzo, para una nueva negociación que la empresa espera que sea “definitiva” para poder poner fin a la huelga y retomar la actividad.

Según ha informado el comité, la cita, prevista a las 16.00 horas, volverá a ser en el Orecla a diferencia de las últimas celebradas en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) por cuestión de aforo, por lo que en esta ocasión las partes no estarán “frente a frente”, sino en salas separadas.

La Dirección ha valorado en un comunicado esta convocatoria que, unida a la asamblea informativa que el comité tiene programada para el sábado para informar a la platilla del estado de las negociaciones, espera que sea “un punto de inflexión” de cara a un acuerdo que ponga fin al paro, que cumple este viernes 41 días.

En este sentido, la empresa ha reiterado las “enormes pérdidas económicas” tanto para Aspla como para sus empleados --“lamentablemente no habrá acuerdo que pueda compensarlas”, ha reconocido--, y ha acusado el comité de “seguir dilatando el bloqueo de las negociaciones”.

La compañía ha criticado que hayan “esperado cinco días” desde el último encuentro para celebrar una asamblea en la que trasladar los detalles de la negociación a la plantilla, “extendiendo como mínimo siete días más la huelga” hasta la reunión del lunes en el Orecla; así como el viaje realizado por los representantes de los trabajadores a Madrid “nuevamente en busca de posicionamientos políticos, pero sin aporte alguno al proceso de negociación que debe poner fin a este problema”.

Es por ello que Aspla ha urgido al comité “un cambio de actitud” que permita alcanzar vías de solución para la huelga y la firma del convenio colectivo comenzado a negociar hace ya 11 meses, y espera que en el próximo encuentro actúe “de una vez por todas con la responsabilidad que le corresponde, alejándose de sus propuestas de máximos que viene proponiendo desde que comenzó la negociación, durante la cual nunca ha renunciado a sus cuatro planteamientos básicos: garantía y retroactividad de IPC, plus noche y plus domingos”.

Finalmente, la Dirección ha denunciado que “se siguen produciendo actos vandálicos” hacia los empleados que han decidido no secundar la huelga. “Los pinchazos de ruedas y pintadas insultantes, no sólo a dichos trabajadores sino incluso afectando a familiares de los mismos, son actos absolutamente repugnantes, cuyos ejecutores no representan, sin duda, a la generalidad de la plantilla de Aspla”, ha sentenciado.