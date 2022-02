El PRC se suma a PP, Ciudadanos y Vox para defender la utilidad de las concertinas en el Puerto de Santander

El Parlamento de Cantabria ha dado este lunes el pistoletazo de salida a un nuevo periodo de sesiones con una jornada maratoniana que ha arrancado con un debate sobre uno de los temas más candentes en la sociedad cántabra y que ha provocado un nuevo enfrentamiento entre los dos grupos que sustentan al Gobierno autonómico.

PRC y PSOE han vuelto a mostrar sus discrepancias en la Cámara autonómica, esta vez sobre la retirada de la concertinas instaladas por el Puerto de Santander en su perímetro para contener la entrada de polizones con destino a Reino Unido. Desde que elDiario.es dio a conocer la polémica medida, el debate sobre la utilización de cuchillas como instrumento para frenar la intrusión en el Puerto ha trascendido al plano social, que se tradujo en una masiva recogida de firmas solicitando su retirada, y al político, con declaraciones al respecto de representantes de un signo y otro.

Y el último capítulo de este cruce de valoraciones ha tenido lugar en el Parlamento a raíz de la presentación por parte del PSOE de una iniciativa que solicitaba a la Autoridad Portuaria de Santander la retirada inmediata de las concertinas al considerar que "no respetan los derechos humanos" y que son un tipo de instalación "más propia de una frontera medieval que de una del siglo XXI".

Y pese al teórico consenso esperable sobre una medida que se suprimió en la frontera de Ceuta y Melilla y sobre la que existen posiciones contrarias del Defensor del Pueblo e incluso de la propia Unión Europea, que reclama "medidas de vigilancia de fronteras proporcionadas a los objetivos que se persigan y que respeten los derechos fundamentales", lo cierto es que lo ocurrido en el Parlamento cántabro ha estado lejos de esa unanimidad en contra de las citadas cuchillas como elemento disuasorio.

Y es que como alternativa a la propuesta del grupo socialista, que se ha quedado solo en la votación, sus socios del PRC han presentado otra iniciativa que sí ha salido adelante, no sin halagos del portavoz de Vox y representante de la extrema derecha, y que respalda mantener las concertinas "hasta que se garantice la seguridad".

Así, la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, en cuya intervención ha defendido la necesidad de retirar de inmediato ese sistema de seguridad "cruel e inhumano", ha soportado calificativos por parte del resto de grupos, en especial de PP, Ciudadanos y Vox, pero también del propio PRC, de discurso "demagógico e infantil".

Los citados grupos de la oposición, a los que se han sumado los regionalistas, han acusado al PSOE de pedir la retirada de las cuchillas sin presentar alternativas, pese a que en el discurso de la portavoz socialista ha citado la normativa estatal que "impulsa la necesidad de hacer un esfuerzo en materia de seguridad que incluya cámaras de infrarrojos, drones, sensores de CO2 y de latidos, barreras físicas y un despliegue adecuado de medios humanos".

Así todo, Cobo, tras las intervenciones del resto de portavoces, ha hecho hincapié en que "la permanencia o no de elementos lesivos en el vallado no puede condicionarse porque los derechos humanos no se someten a ninguna condición". Y es que Pedro Hernando (PRC) ha manifestado que su partido está "en contra de cualquier medio que pueda ser considerado peligroso, pero lo primero es garantizar la seguridad del Puerto".

"Nadie que no pretenda entrar de manera ilegal en el Puerto se va a ver afectada por las medidas. Santander es frontera, también de la Unión Europea, y sería un error permitir que nuestra frontera fuera un coladero para todo tipo de personas", ha expresado el portavoz regionalista, tras reprochar a su homóloga del PSOE que ha hecho "un discurso tremendista sobre el incumplimiento de los derechos humanos en España". "Aquí estamos debatiendo sobre legalidad", ha insistido.

Al respecto, el diputado de Vox, Armando Blanco, le ha trasladado que su formación está "totalmente de acuerdo". "Ha hecho un resumen lógico y coherente de lo que está pasando en el Puerto de Santander que coincide con el pensamiento de Vox", ha subrayado el representante de extrema derecha, quien, sin embargo, le ha recriminado que "son oportunistas" porque ahora "son conscientes de los problemas de la inmigración ilegal" y "defienden" esos postulados porque el presidente de la Autoridad Portuaria es de su partido, en referencia al regionalista Francisco Martín.

"Manual del buen fascista"

La propuesta del PSOE ha sido rechazada con todos los votos en contra salvo los suyos, mientras que la del PRC ha salido adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, quien no le ha dado su 'sí' a los regionalistas al no aceptarles una enmienda a su iniciativa.

Cobo, en su última intervención, ha lamentado que la sociedad cántabra "hoy contempla horrorizada cómo buena parte de sus representantes políticos apuestan por elementos tan crueles" y acto seguido ha cargado contra la "delirante intervención" del representante de Vox, que "nos ha traído aquí su manual del buen fascista".

Este calificativo ha provocado la reacción del portavoz de la formación de extrema derecha, Cristóbal Palacio, quien ha pedido tras numerosas interrupciones al presidente de la Cámara que instara a la portavoz socialista a retirarlo. Tras ser cuestionada por ello, Cobo no ha querido hacerlo y ha subrayado su preocupación porque "los partidos asuman el discurso de la ultraderecha". "Los inmigrantes no son delincuentes. No podemos asumir esos discursos y asimilar inmigración y delincuencia", ha enfatizado, tras concluir que "esas cuchillas nos avergüenzan como sociedad avanzada que somos".

Por su parte, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha cargado contra el PSOE acusándole de "irresponsable" y de contar con "un discurso propio de un niño de siete años". "Las concertinas no tienen como objeto acuchillar a nadie, sino disuadir", ha defendido Fernández, quien ha argumentado que el planteamiento esgrimido por la portavoz socialista es "absurdo", que "nadie lo defiende" y que es "propio de la extrema izquierda". "Tenemos un PSOE echado al monte que ha venido a descalificar a la Cámara", ha criticado.

Marta García, portavoz de Ciudadanos, se ha mostrado en contra de las concertinas porque "se asimila a una cierta crueldad", pero ha pedido para su retirada "aplicar alguna medida alternativa menos nociva" calificando la propuesta del PSOE de "demagogia barata" y acusando a los socios de gobierno de "utilizar" el Parlamento para hacerse "pellizquitos".

Y es que la portavoz del PSOE ha sacado pecho de ser "la única formación progresista de la Cámara", para defender que no les preocupa quedarse solos en las votaciones. Por su parte, su homólogo del PRC ha considerado que "nadie debe arrogarse calificativos como progresismo", y ha añadido que los estatutos de su partido recogen que "es progresista".