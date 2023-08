Revilla duda que Cantabria pueda obtener fondos “fuera” tras la “bofetada” del centro para refugiados

El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expresado sus dudas de que Cantabria pueda obtener fondos fuera de la comunidad autónoma tras la “bofetada” por la negativa a acoger un centro internacional de acogida en Camargo que tenía 30 millones de euros de financiación europea.

Buruaga renuncia al centro de refugiados en Parayas que contaba con 30 millones de fondos europeos

Más

A preguntas de la prensa sobre la opción del Ayuntamiento, apoyada por el Gobierno autonómico -ambos del PP tras las elecciones del 28M-, de que el antiguo centro de rehabilitación psiquiátrica de Parayas se destine a atención sociosantiaria en lugar de a centro de acogida, Revilla ha reconocido que no le ha gustado porque “hay que ser solidarios” y los beneficiarios son “gente que no venían aquí a robar, sino a tener un modus vivendi en una Cantabria hospitalaria”. Además de que el centro “iba a generar riqueza e imagen para una Cantabria solidaria”.

Tampoco le ha gustado porque “hay un pequeño incumplimiento” de la promesa que le hizo la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de no echar atrás ningún proyecto en marcha como condición para la abstención de los regionalistas que permitía su investidura. Y en este caso “se ha echado atrás”.

Además, Revilla ha expresado sus dudas de que el Gobierno central, “que se ha visto desautorizado en algo que le ha costado sacar en Europa”, pueda aportar dinero “para otra cosa”, o sea, el centro sociosanitario, como pretende Buruaga. “No nos engañemos”, ha apostillado.

“La bofetada al Gobierno de España y al dinero de la Unión Europea ha sido de tal calibre que dudo que pueda obtener fondos fuera de Cantabria y aquí no hay tantos como para hacer ahora una inversión de 30 millones allí en un geriátrico”, ha valorado el expresidente.

Cuestionado sobre si este hecho puede influir en otras decisiones del Gobierno de España, Revilla ha insistido en que no cree que haya “sentado nada bien” porque “habían puesto muchísimo interés en el Gobierno de España en ofrecer a Europa una región solidaria, que participa de un problema que todos tenemos”. Por lo que ha opinado que “la pérdida de esos 30 millones va a ser difícil que la señora presidenta los consiga para otro proyecto”.

Según Revilla, Cantabria no puede cerrarse “a que gente perfectamente legalizada y examinada y que no se trata de terroristas que vienen aquí a cambiar las normas de vida, el proyecto se haya echado atrás; a mí no me ha gustado”.

Gobierno continuista

Revilla se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras el acto institucional celebrado en Cabezón de la Sal con motivo del Día de Cantabria, el primero de Sáenz de Buruaga como presidenta.

En este sentido, el regionalista se ha felicitado porque “el cambio” que ha anunciado Buruaga en su discurso “es la continuidad de una Cantabria que la hemos dejado en marcha, esplendorosa, donde van las cosas tan bien en el conjunto de esta España con problemas”.

Según Revilla, la popular no ha hablado de turismo, ni del puerto, ni del AVE ni del aeropuerto “porque está todo en marcha”. “Y el cambio es que, afortunadamente, va a continuar todos los grandes proyectos que ha dejado el anterior Gobierno PRC-PSOE en marcha”, ha reiterado, como también que quiere comprobar cómo va a bajar el PP impuestos masivamente mientras sigue invirtiendo y cómo acomete la reforma para agilizar la administración.

“Pero, en resumidas cuentas, el cambio es que Cantabria va muy bien”, donde “todo está en marcha” y ha agradecido a la presidenta que anuncie que el cambio “es que va a continuar toda la obra que llevaba en marcha el Gobierno. Esperemos que no estropeen nada de lo que hemos dejado encaminado”, ha concluido.